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Україна та США планують до кінця року запустити фонд корисних копалин, - Свириденко

Четвер 05 червня 2025 08:39
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Україна та США планують до кінця року запустити фонд корисних копалин, - Свириденко Фото: Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Інвестиційний фонд, у межах угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) щодо корисних копалин, може розпочати роботу вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко, яку цитує Reuters.

Цієї середи Свириденко провела зустріч з головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом й Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду. Тоді ж сторони "обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом цього року".

"Тож ми плануємо провести перше засідання ради цього фонду в липні і обговоримо, яким буде стартовий капітал для початку роботи цього фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію цього фонду на найближчі кілька років", - додала вона.

Угода про корисні копалини

Київ та Вашингтон планували підписати угоду ще 28 лютого, але через перепалку у Білому домі цього не сталось. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон запропонував Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів. Водночас народний депутат Ярослав Железняк стверджував, що нова угода має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.

Як відзначав Зеленський, Київ не погоджуватиметься на угоду, яка загрожуватиме вступові України до Європейського союзу (ЄС) чи міститиме борги перед США за минулу допомогу.

Зрештою Україна та США підписали угоду вже 1 травня. 8 травня Верховна Рада її ратифікувала , а через пару днів - Зеленський підписав закон.

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Сполучені Штати Америки Юлія Свириденко
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