Україна та США планують до кінця року запустити фонд корисних копалин, - Свириденко

Інвестиційний фонд, у межах угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) щодо корисних копалин, може розпочати роботу вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко, яку цитує Reuters.