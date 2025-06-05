Украина и США планируют до конца года запустить фонд полезных ископаемых, - Свириденко

Инвестиционный фонд, в рамках соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США) по полезным ископаемым, может начать работу уже до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко, которую цитирует Reuters.