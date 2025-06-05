ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина и США планируют до конца года запустить фонд полезных ископаемых, - Свириденко

Четверг 05 июня 2025 08:39
UA EN RU
Украина и США планируют до конца года запустить фонд полезных ископаемых, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Инвестиционный фонд, в рамках соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США) по полезным ископаемым, может начать работу уже до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко, которую цитирует Reuters.

В эту среду Свириденко провела встречу с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом и Корпорацией финансирования развития, которая будет партнером фонда. Тогда же стороны "обсудили очень конкретные шаги относительно того, как сделать этот фонд функционирующим в течение этого года".

"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет", - добавила она.

Соглашение о полезных ископаемых

Киев и Вашингтон планировали подписать соглашение еще 28 февраля, но из-за перепалки в Белом доме этого не произошло. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам. В то же время народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что новое соглашение имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

Как отмечал Зеленский, Киев не будет соглашаться на соглашение, которое будет угрожать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) или же содержать долги перед США за прошлую помощь.

В конце концов Украина и США подписали соглашение уже 1 мая. 8 мая Верховная Рада его ратифицировали, а через пару дней - Зеленский подписал закон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Юлия Свириденко
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам