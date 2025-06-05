Украина и США планируют до конца года запустить фонд полезных ископаемых, - Свириденко
Инвестиционный фонд, в рамках соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки (США) по полезным ископаемым, может начать работу уже до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко, которую цитирует Reuters.
В эту среду Свириденко провела встречу с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом и Корпорацией финансирования развития, которая будет партнером фонда. Тогда же стороны "обсудили очень конкретные шаги относительно того, как сделать этот фонд функционирующим в течение этого года".
"Поэтому мы планируем провести первое заседание совета этого фонда в июле и обсудим, каким будет стартовый капитал для начала работы этого фонда. И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию этого фонда на ближайшие несколько лет", - добавила она.
Соглашение о полезных ископаемых
Киев и Вашингтон планировали подписать соглашение еще 28 февраля, но из-за перепалки в Белом доме этого не произошло. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое крупное соглашение по редкоземельным металлам. В то же время народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что новое соглашение имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.
Как отмечал Зеленский, Киев не будет соглашаться на соглашение, которое будет угрожать вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) или же содержать долги перед США за прошлую помощь.
В конце концов Украина и США подписали соглашение уже 1 мая. 8 мая Верховная Рада его ратифицировали, а через пару дней - Зеленский подписал закон.
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