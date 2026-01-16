Україна та США не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди, - Зеленський

За його словами, Київ та Вашингтон плідно попрацювали у питанні досягнення миру, але є питання, на які сторони мають різні погляди.

"Я вважаю, якраз в України є ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що Україна, як і США, хоче найскорішого миру, але процес затягує Росія, зокрема у питанні обмінів.

"Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців в полонення? Ми, Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні. Тому що є деякі питання, які є некомфортні, а вони абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси. Починаючи з гуманітарного трека", - наголосив він.