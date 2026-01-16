RU

Украина и США не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, но обе страны хотят скорейшего завершения войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

По его словам, Киев и Вашингтон плодотворно поработали в вопросе достижения мира, но есть вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.

"Я считаю, как раз у Украины есть инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем Россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает Россия, в частности в вопросе обменов.

"Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы, Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы. Начиная с гуманитарного трека", - подчеркнул он.

 

Трамп заявил, что Украина затягивает с мирным соглашением

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение, а Украина - менее готова.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Переговоры по мирному плану

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Флориду, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, несмотря на все наработки и якобы стопроцентные гарантии безопасности для Украины, главный и самый противоречивый вопрос территорий пока так и не решился, хотя глава Белого дома говорит, что к решению близко.

Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план пока готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на 100%.

Также недавно в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

7 января в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Недавно стало известно, что Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Поездка может состояться уже в январе, однако планы пока не являются окончательными, а сроки могут измениться из-за событий в Иране, где более двух недель продолжаются масштабные беспорядки.

Между тем Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.

Добавим, что на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров "коалиции желающих". По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельную встречу.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыВойна в Украинемирный план США