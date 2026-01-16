Украина и США не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, - Зеленский

По его словам, Киев и Вашингтон плодотворно поработали в вопросе достижения мира, но есть вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.

"Я считаю, как раз у Украины есть инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем Россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает Россия, в частности в вопросе обменов.

"Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы, Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы. Начиная с гуманитарного трека", - подчеркнул он.