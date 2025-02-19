Трамп допускає, що зустрінеться з Путіним до кінця лютого

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого. Таким чином він відповів на запитання журналіста про можливість зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому і CNN.

При цьому американський лідер не відповів, чи є у нього конкретна дата на прикметі. Тим часом до кінця лютого залишилося 10 днів. CNN зі свого боку нагадує, що минулого тижня Трамп і Путін розмовляли телефоном протягом 90 хвилин, створивши потепління в американсько-російських відносинах, оскільки Трамп поспішає завершити війну в Україні.