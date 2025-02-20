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Трамп заявив, що Зеленський нібито нічого не робив для завершення війни

Четвер 20 лютого 2025 02:55
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Трамп заявив, що Зеленський нібито нічого не робив для завершення війни Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський за три роки нібито нічого не зробив для завершення війни, оскільки не організував жодних переговорів. Також Трамп озвучив втрати України і Росії, виходячи зі своїх даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Голосу Америки".

"Ми успішно домовляємося про те, як покласти край війні з Росією. І тільки адміністрація Трампа зможе це зробити, навіть Путін це визнав. Не знаю, чого Зеленський хоче: щоб гроші продовжували надходити? Він розсердився, що в Саудівську Аравію його не запросили... Але він за три роки не організував жодної зустрічі, телефонної розмови", - сказав Трамп на інвестиційному форумі в Маямі.

На думку президента США, Зеленський відмовляється організувати вибори, оскільки в нього невисокий рейтинг, який "не може бути високим, якщо міста лежать у руїнах". Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і порадив йому "діяти швидше, а то нічого не залишиться від країни і нічим буде керувати".

Також Дональд Трамп назвав кількість загиблих з обох сторін. За його словами, Україна втратила нібито 700 тисяч осіб, а Росія - 900 тисяч.

"Це жахливо. Я люблю Україну, але Зеленському дуже погано все вдалося, він нічого не робив три роки", - сказав глава Білого дому.

Коментуючи переговори делегацій Росії та США в Саудівській Аравії, Трамп зазначив, що вони відбулися дуже добре і стали кроком уперед.

Трамп висловив сподівання, що досягне миру, увійде в історію як миротворець і що "гряде золотий вік Америки".

"Я сподіваюся, що моєю головною спадщиною буде те, що я домігся миру. Я увійду в історію як миротворець. Насамкінець я маю сказати, що гряде золотий вік Америки, це знають усі наші громадяни", - заявив він.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що наразі триває робота над досягненням мирної угоди між Україною та Росією, і наступним кроком буде створення робочих груп.

Зазначимо, що у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді відбулася зустріч між представниками Вашингтона і Кремля з приводу завершення війни в Україні. Волц входив до складу американської делегації. За підсумками зустрічі він нагадав, що Трамп ясно висловив своє бажання покласти край війні.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна Росії проти України
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