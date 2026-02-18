Україна та РФ обговорили новий формат виведення військ з Донбасу, - NYT

Джерела видання розповіли, що під час проведення консультацій в останні тижні Україна та країна-агресорка обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не буде контролювати жодна з армій.

"Це відроджує пропозицію, яка була включена в попередні мирні плани, в тому числі в план з 28 пунктів, висунутий адміністрацією Трампа (президент США, - ред.) в листопаді", - пише видання.

Зазначається, що з метою полегшення обом сторонам прийняття цієї ідеї переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.

Водночас NYT наголошує, що складно буде створити зону вільної торгівлі на території, яка буде затиснута між двома арміями.