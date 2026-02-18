RU

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, - NYT

Фото: переговоры Украины, США и России в Женеве (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Во время проведения мирных переговоров Украина и Россия обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, которая предусматривает отсутствие армий обеих стран.

Источники издания рассказали, что во время проведения консультаций в последние недели Украина и страна-агрессор обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из армий.

"Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией Трампа (президент США, - ред.) в ноябре", - пишет издание.

Отмечается, что с целью облегчения обеим сторонам принятия этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

В то же время NYT отмечает, что сложно будет создать зону свободной торговли на территории, которая будет зажата между двумя армиями.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, украинский МИД сообщил, что Украина и Россия уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. При этом никаких подробностей относительно даты и места их проведения подробности нет.

Глава российской делегации Владимир Мединский это подтвердил - он заявил, что следующие переговоры Украины с РФ состоятся "скоро". Он также цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече и отметил, что "остановился на Крещении Руси".

Отметим, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако Россия пытается их затянуть.

В то же время The New York Times писало, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет уверенность в своем превосходстве на фронте. Он готов воевать еще как минимум два года для установления полного контроля над территорией Донецкой области.

