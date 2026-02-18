Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, - NYT

Во время проведения мирных переговоров Украина и Россия обсудили идею демилитаризованной зоны на Донбассе, которая предусматривает отсутствие армий обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Источники издания рассказали, что во время проведения консультаций в последние недели Украина и страна-агрессор обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из армий.
"Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией Трампа (президент США, - ред.) в ноябре", - пишет издание.
Отмечается, что с целью облегчения обеим сторонам принятия этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.
В то же время NYT отмечает, что сложно будет создать зону свободной торговли на территории, которая будет зажата между двумя армиями.
Напомним, украинский МИД сообщил, что Украина и Россия уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. При этом никаких подробностей относительно даты и места их проведения подробности нет.
Глава российской делегации Владимир Мединский это подтвердил - он заявил, что следующие переговоры Украины с РФ состоятся "скоро". Он также цинично пошутил о своих исторических лекциях на встрече и отметил, что "остановился на Крещении Руси".
Отметим, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и страны-агрессора в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако Россия пытается их затянуть.
В то же время The New York Times писало, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет уверенность в своем превосходстве на фронте. Он готов воевать еще как минимум два года для установления полного контроля над территорией Донецкой области.