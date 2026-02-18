Чи дійшли згоди Україна та РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі та роль Мединського

Українській делегації вдалось втримати натиск російської сторони, у військовій підгрупі є прогрес в узгодженні процедурних питань. Ключова вимога Москви залишилась незмінною - вивід українських військ з території усієї Донецької області.

За словами джерела, військова підгрупа вже близька до фінішу, а політична підгрупа наразі стоїть на місці.

"Від рішення політичної підгрупи залежить те, як буде реалізовуватись те, що напрацювала військова підгрупа. Вже необхідна зустріч на рівні лідерів. Мабуть, так воно і буде. Росіяни планують передати цю пропозицію Путіну, вони ж не мають повноважень ухвалювати таке рішення самі", - пояснив співрозмовник.

За словами джерела, Мединський знову почав апелювати до перемовин у Стамбулі 2022 року, пропонуючи базуватись на тих умовах і позиціях. Проте українській делегації вдалось змінити вектор розмови.

"Тоді ж були зовсім інші умови. Попередні раунди переговорів наче йшли до якогось розвитку, але цього разу вони знову взялись за своє. Зрештою, після цих тез про Стамбул розмову вдалось перевести в більш конструктивне русло", - пояснив співрозмовник.

"Уроки історії" від Мединського

На питання, чи були "уроки історії" від Мединського та згадки про "Рюриковичів", співрозмовник відповів "звичайно".

За його словами, зміна керівника російської делегації та поява представника їхнього МЗС призвела до того, що росіяни знову почали активніше концентруватись на питанні виведенні наших військових з Донецької області.

"Вони це пояснюють так, що в Абу-Дабі фокус був на військовій тематиці - процедури моніторингу та припинення вогню тощо, тоді як у Женеві вони робили акцент на політичній складові. Тому й приїхали Мединський та представник МЗС. Можливо, призначення Мединського - це або спроба затягування переговорного процесу, або більш ультимативне висунення російських умов", - каже джерело.

Він додав, що у Женеві сторони домовились, що робота переговорних команд продовжиться, наступна зустріч може пройти через тиждень-два.