Путін вірить у перемогу та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT

Середа 18 лютого 2026 13:22
UA EN RU
Путін вірить у перемогу та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT Фото: українські військові на фронті (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що перемагає на фронті та готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить у свою перевагу на фронті.

Він переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.

Диктатор вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли російські ракети й безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру та житлові будинки України, забезпечують йому більше переваг у цій війні.

Російське командування фантазує "успіхи" на фронті

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов систематично поширює заяви про нібито успішні дії своїх військ, проте інформація, яку озвучує російський генерал не підтверджується українськими джерелами та не відповідає реальному стану на фронті.

Зокрема, Герасимов стверджував, що близько 30% будівель у Костянтинівці нібито опинилися під контролем російських підрозділів і що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли до Лимана на Донеччині.

Українські Сили оборони неодноразово спростовували ці заяви, наголошуючи, що щоденні "перемоги", оголошувані російським Міноборони, не відображають реальної ситуації, а фактична активність російських підрозділів обмежена та не призводить до значних проривів української оборони.

Проте що Герасимов постійно бреше Путіну про ситуацію на фронті також писало видання Reuters.

Російська Федерація Війна в Україні
