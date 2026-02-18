Путін вірить у перемогу та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що перемагає на фронті та готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить у свою перевагу на фронті.

Він переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.

Диктатор вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли російські ракети й безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру та житлові будинки України, забезпечують йому більше переваг у цій війні.