Україна та NVIDIA запускають проект зі створення вітчизняного штучного інтелекту
Україна зміцнює співпрацю з NVIDIA - світовим лідером у галузі обчислювальної інфраструктури для ШІ. Після запуску проєкту AI Factory сторони переходять до наступного етапу - створення суверенної екосистеми штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
Що відомо
За даними Мінцифри, співпраця дасть змогу Україні використовувати передові технології NVIDIA для побудови стійкої та незалежної AI-інфраструктури, орієнтованої на потреби державного управління та оборонного сектору.
Основні напрямки нової ініціативи включають:
- підтримку у створенні національної інфраструктури на базі технологій NVIDIA;
- розвиток освітніх програм і талантів у сфері ШІ
- запуск спільних дослідницьких і R&D-проектів
- розвиток і підтримку стартап-екосистеми.
Першим проєктом у межах партнерства стане розробка Diia AI LLM - суверенної мовної моделі, навченої на українських даних, законодавстві та публічних сервісах. Ця модель стане основою всіх AI-рішень в екосистемі "Дії": від інтелектуального помічника на порталі до майбутнього голосового асистента в мобільному застосунку.
Україна отримає доступ до технологій та експертизи NVIDIA, що дасть змогу прискорити навчання моделей, оптимізувати витрати і створювати конкурентоспроможні рішення світового рівня.
У Мінцифри наголошують: партнерство з NVIDIA - це ключовий крок до формування проактивної, "агентної" держави, яка використовує штучний інтелект для більш ефективного надання послуг громадянам.
Нагадаємо, що в Україні планують запуск нових цифрових послуг уже 2026 року.
