ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Економіка Енергетика Фінанси Tech Авто
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кінець епохи. NVIDIA прощається з легендарними відеокартами: що відомо

П'ятниця 01 серпня 2025 14:00
UA EN RU
Кінець епохи. NVIDIA прощається з легендарними відеокартами: що відомо Популярні відеокарти відходять у минуле (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія NVIDIA офіційно оголосила про завершення повноцінної підтримки графічних архітектур Maxwell, Pascal і Volta. Останній великий драйвер Game Ready для цих відеокарт вийде в жовтні 2025 року - після цього оновлення стосуватимуться тільки безпеки і виходитимуть раз на квартал до жовтня 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на популярний сайт про комп'ютерні ігри PC Gamer.

"Після фінального релізу драйвера Game Ready у жовтні 2025 року, відеокарти на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta перейдуть на режим квартальних оновлень безпеки строком на три роки - до жовтня 2028 року", - наголошується в заяві компанії.

Підтримка довжиною в десятиліття

NVIDIA підкреслює, що термін підтримки цих відеокарт виявився щедрим за галузевими мірками - до 11 років з моменту випуску. Для порівняння, старші представники архітектури Pascal (наприклад, GTX 1080) були випущені близько 9 років тому.

У межах цього переходу NVIDIA також оголосила, що продовжує підтримку драйверів Game Ready для RTX-відеокарт під Windows 10 до жовтня 2026 року, тобто на рік довше за офіційний термін життя самої операційної системи від Microsoft.

"Ми хочемо забезпечити користувачам RTX-доступ до актуальних оптимізацій для нових ігор і додатків навіть після закінчення підтримки Windows 10", - заявили в NVIDIA.

Нагадаємо, що Microsoft завершить основну підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року, але критичні оновлення безпеки можуть виходити і після цієї дати.

Що важливо знати

  • Maxwell - це архітектура, що лежить в основі відеокарт GeForce GTX 700 і 900 серій
  • Pascal - основа серії GTX 10.

Варто зазначити, що GTX 1650 і GTX 1660 належать до новішої архітектури Turing і під це завершення підтримки не потрапляють.

Volta використовувалася переважно в серверних рішеннях і не стосувалася масового геймінгу.

Що буде далі?

Хоча ігрові оптимізації ("Game Ready") більше не випускатимуться для цих карт після жовтня 2025 року, власники GPU на Maxwell і Pascal і далі отримуватимуть критичні оновлення безпеки.

На тлі конкурентів, особливо AMD, яка підтримує тільки архітектури RDNA останніх років, рішення NVIDIA виглядає відносно лояльним до користувачів.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри
Новини
У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох
У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському