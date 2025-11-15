ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні у 2026 році з'являться нові цифрові послуги: Федоров розкрив деталі

Україна, Субота 15 листопада 2025 21:46
UA EN RU
В Україні у 2026 році з'являться нові цифрові послуги: Федоров розкрив деталі Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Україні у 2026 році з'явиться ще більша кількість цифрових послуг. Українці зможуть взаємодіяти з державою швидко, прозоро та онлайн - без візитів до державних установ та папірців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Федоров повідомив, що 15 листопада під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорював цифровізацію державних послуг та розвиток проєктів, які в пріоритеті у Мінцифри.

"У Дії вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро", - запевнив міністр.

За словами Федорова, ведеться оптимізація роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також нещодавно було запущено оновлений портал Державної статистики (Держстат) - це надасть державі та громадянам доступ до якісної статистики.

"Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ", - пообіцяв міністр.

Окремим напрямком розвитку стала сфера телеком-послуг. Ведеться робота над посиленням стійкості мереж мобільного зв'язку. Також готується запуск пілотного проєкту 5G та Direct to Cell - це дозволить забезпечити ще кращу якість мобільного зв'язку та інтернету.

У цифровій економіці ведеться подальший розвиток Дія.City - через неї резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків. Також ведуться роботи в сфері освіти - додаток "Мрія". З початку навчального року до системи приєдналися понад 2500 шкіл, ведеться робота з інтеграції функціоналу на базі ШІ та введення елементів гейміфікації навчального процесу.

Зазначимо, що заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна детально розповідала про "Дію" та плани. Вже зараз "Дія" має майже 200 послуг, 33 документи та ще багато сервісів, яких не існувало онлайн.

Раніше ми розповідали, що у застосунку "Дія" запустили важливий сервіс для дорослих і дітей. Крім того, ми пояснювали, як українці, які перебувають поза межами держави, можуть авторизуватись у застосунку "Дія" без використання BankID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Мінцифра Дія
Новини
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе