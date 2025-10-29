Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю понад 5 трлн доларів
Сьогодні, 29 жовтня, Nvidia увійшла в історію як перша компанія, ринкова вартість якої досягла 5 трлн доларів. Це відбулося на фоні глобального буму штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
З 2022 року, коли компанія запустила ChatGPT, її акції подорожчали в 12 разів, оскільки ажіотаж навколо ШІ підштовхнув індекс S&P 500 до рекордних максимумів.
Новий рубіж був досягнутий лише через три місяці після того, як Nvidia подолала позначку в 4 трлн доларів.
Він перевищує загальну ринкову вартість криптовалют і дорівнює приблизно половині розміру європейського індексу акцій Stoxx 600.
"Досягнення Nvidia ринкової капіталізації в 5 трильйонів доларів - це більше ніж віха, це заява про те, що Nvidia перетворилася з виробника чіпів на творця галузі", - заявив Метт Брітцман, аналітик у Hargreaves Lansdown, яка володіє акціями компанії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час анонсованої зустрічі з Сі Цзіньпінем готовий обговорити питання штучного інтелекту і мікрочіпів Nvidia.
Американський лідер не виключає, що в рамках торговельної угоди Китай зможе отримати доступ до нового процесора Nvidia Blackwell.
Поки що Nvidia не запитувала ліцензії на постачання чипів Blackwell у Китай. Раніше Вашингтон дозволив експорт менш потужної версії - H20, проте поставки ще не почалися.
Зазначимо, компанія Apple вчергове посіла перше місце в рейтингу Best Global Brands 2025 від Interbrand. Вона 13-й рік поспіль залишається найдорожчим світовим брендом з оціночною вартістю 470,9 млрд доларів.