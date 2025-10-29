Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю понад 5 трлн доларів

Сьогодні, 29 жовтня, Nvidia увійшла в історію як перша компанія, ринкова вартість якої досягла 5 трлн доларів. Це відбулося на фоні глобального буму штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

З 2022 року, коли компанія запустила ChatGPT, її акції подорожчали в 12 разів, оскільки ажіотаж навколо ШІ підштовхнув індекс S&P 500 до рекордних максимумів.

Новий рубіж був досягнутий лише через три місяці після того, як Nvidia подолала позначку в 4 трлн доларів.

Він перевищує загальну ринкову вартість криптовалют і дорівнює приблизно половині розміру європейського індексу акцій Stoxx 600.

"Досягнення Nvidia ринкової капіталізації в 5 трильйонів доларів - це більше ніж віха, це заява про те, що Nvidia перетворилася з виробника чіпів на творця галузі", - заявив Метт Брітцман, аналітик у Hargreaves Lansdown, яка володіє акціями компанії.