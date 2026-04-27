Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ з високою стійкістю до РЕБ

Зазначається, що проект буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Що відомо про дрони

Йдеться про безпілотники типу mid-strike, призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані 50-200 км.

Mid-strike-дрони б’ють далі та несуть важчу бойову частину, ніж FPV, а також мають кращу стійкість до впливу РЕБ. При цьому вони набагато дешевші за ракети такої ж дальності. Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані ЗСУ вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень. Зокрема, досвід, отриманий у межах цього проекту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.