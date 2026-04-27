Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ з високою стійкістю до РЕБ

12:39 27.04.2026 Пн
2 хв
Що відомо про характеристики дронів, які вироблятимуть у Норвегії?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ (mod.gov.ua)

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських дронів. Уся продукція, виготовлена в межах проекту в Норвегії, буде передана Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Читайте також: Захист неба в пріоритеті: Федоров розкрив деталі зустрічі з главою МО Норвегії

Зазначається, що проект буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Цього року Норвегія загалом планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

Що відомо про дрони

Йдеться про безпілотники типу mid-strike, призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані 50-200 км.

Mid-strike-дрони б’ють далі та несуть важчу бойову частину, ніж FPV, а також мають кращу стійкість до впливу РЕБ. При цьому вони набагато дешевші за ракети такої ж дальності. Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані ЗСУ вже до літа цього року.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень. Зокрема, досвід, отриманий у межах цього проекту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.

Спільне виробництво українського озброєння

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна починає експорт дронів до Європи. За його словами, буде відкрито кілька представництв, безпека Євросоюзу стоятиме на українських дронах та технологіях.

Також раніше повідомлялось, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна – європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.

Окрім того, французка компанія Renault спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України. Загалом Франція та Україна вже довгий час працюють над запуском виробництва дронів для української армії.

