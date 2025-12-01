Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони в обох країнах

"Нова віха: Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони в обох наших країнах", - зазначив Брекельманс.

Він також додав, що відповідну угоду про спільне виробництво безпілотників за програмою "Build With Ukraine" сьогодні підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

"Цей крок зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інновації", - додав міністр оборони Нідерландів.

Що кажуть у Міноборони України

"Сьогодні підписав з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду. Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", - заявив Шмигаль.

За його словами, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони.

"Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", - додав він.