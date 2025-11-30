Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони, - Шмигаль

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наступний етап – це швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", - додав він.

Зазначається, що цей проект – приклад співпраці, яку Україна вибудовує з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу.