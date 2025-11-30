ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони, - Шмигаль

Неділя 30 листопада 2025 10:47
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони, - Шмигаль Фото: Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України", - зазначив Шмигаль.

За його словами, наступний етап – це швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", - додав він.

Зазначається, що цей проект – приклад співпраці, яку Україна вибудовує з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу.

Україна випускає дрони з партнерами

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

Також раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ.

Наразі Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній працюють над створенням спеціальних дронів-перехоплювачів. Крім того, українські інженери створили дешеві дрони-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів".

