Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах

Украина и Нидерланды наладят совместное производство беспилотников, соответствующее соглашение подписали министры обороны стран-партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
"Новая веха: Украина и Нидерланды вместе будут производить дроны в обеих наших странах", - отметил Брекельманс.
Он также добавил, что соответствующее соглашение о совместном производстве беспилотников по программе "Build With Ukraine" сегодня подписал с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.
"Этот шаг укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновации", - добавил министр обороны Нидерландов.
"Сегодня подписал с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом важное соглашение. Документ открывает путь к совместному изготовлению украинских беспилотных систем как в Украине, так и на территории Нидерландов", - заявил Шмыгаль.
По его словам, производство будет распределено между Украиной и Нидерландами. Дроны будут закуплены нидерландской стороной и переданы украинским Силам обороны.
"Продолжаем масштабировать производство лучших образцов украинского вооружения в сотрудничестве с партнерами", - добавил он.
Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что Украина и Норвегия совместно будут производить отечественные дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран. Страны планируют быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.
Также ранее стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.
Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.
Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков. Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".