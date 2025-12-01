Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах

"Новая веха: Украина и Нидерланды вместе будут производить дроны в обеих наших странах", - отметил Брекельманс.

Он также добавил, что соответствующее соглашение о совместном производстве беспилотников по программе "Build With Ukraine" сегодня подписал с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

"Этот шаг укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновации", - добавил министр обороны Нидерландов.

Что говорят в Минобороны Украины

"Сегодня подписал с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом важное соглашение. Документ открывает путь к совместному изготовлению украинских беспилотных систем как в Украине, так и на территории Нидерландов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, производство будет распределено между Украиной и Нидерландами. Дроны будут закуплены нидерландской стороной и переданы украинским Силам обороны.

"Продолжаем масштабировать производство лучших образцов украинского вооружения в сотрудничестве с партнерами", - добавил он.