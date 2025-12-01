ua en ru
Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони в обох країнах

Понеділок 01 грудня 2025 14:26
Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони в обох країнах Фото: Денис Шмигаль та Рубен Брекельманс (x.com/DefensieMin)
Автор: Константин Широкун

Україна та Нідерланди налагодять спільне виробництво безпілотників, відповідну угоду підписали міністри оборони країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

"Нова віха: Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони в обох наших країнах", - зазначив Брекельманс.

Він також додав, що відповідну угоду про спільне виробництво безпілотників за програмою "Build With Ukraine" сьогодні підписав з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

"Цей крок зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інновації", - додав міністр оборони Нідерландів.

Що кажуть у Міноборони України

"Сьогодні підписав з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом важливу угоду. Документ відкриває шлях до спільного виготовлення українських безпілотних систем як в Україні, так і на території Нідерландів", - заявив Шмигаль.

За його словами, виробництво буде розподілене між Україною і Нідерландами. Дрони будуть закуплені нідерландською стороною та передані українським Силам оборони.

"Продовжуємо масштабувати виробництво найкращих зразків українського озброєння у співпраці з партнерами", - додав він.

Україна випускає дрони з партнерами

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, стало відомо, що Україна та Норвегія спільно вироблятимуть вітчизняні дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн. Країни планують швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

Також раніше стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

Окрім того, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ.

Наразі Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній працюють над створенням спеціальних дронів-перехоплювачів. Крім того, українські інженери створили дешеві дрони-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів".

Денис Шмигаль Вторгнення Росії до України Дрони
