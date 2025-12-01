ua en ru
Главная » Новости » В мире

Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах

Понедельник 01 декабря 2025 14:26
Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах Фото: Денис Шмыгаль и Рубен Брекельманс (x.com/DefensieMin)
Автор: Константин Широкун

Украина и Нидерланды наладят совместное производство беспилотников, соответствующее соглашение подписали министры обороны стран-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

"Новая веха: Украина и Нидерланды вместе будут производить дроны в обеих наших странах", - отметил Брекельманс.

Он также добавил, что соответствующее соглашение о совместном производстве беспилотников по программе "Build With Ukraine" сегодня подписал с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

"Этот шаг укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновации", - добавил министр обороны Нидерландов.

Что говорят в Минобороны Украины

"Сегодня подписал с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом важное соглашение. Документ открывает путь к совместному изготовлению украинских беспилотных систем как в Украине, так и на территории Нидерландов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, производство будет распределено между Украиной и Нидерландами. Дроны будут закуплены нидерландской стороной и переданы украинским Силам обороны.

"Продолжаем масштабировать производство лучших образцов украинского вооружения в сотрудничестве с партнерами", - добавил он.

Украина выпускает дроны с партнерами

Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что Украина и Норвегия совместно будут производить отечественные дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран. Страны планируют быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

Также ранее стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.

Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков. Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".

