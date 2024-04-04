Україна та Литва обговорили безпекову угоду, визначили ключові пункти

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які вже підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія.