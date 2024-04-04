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Украина и Литва обсудили соглашение по безопасности, определили ключевые пункты

Фото: Украина и Литва обсудили соглашение по безопасности, определили ключевые пункты (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская и литовская делегации обсудили двустороннее соглашение по безопасности. Определили график работы над его подготовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую делегацию возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак, а очередной раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

"Наш документ будет содержать ряд положений, которые впервые удалось закрепить в подобных соглашениях", - заявил Жовква. 

Делегацию Литвы возглавлял первый заместитель канцлера правительства Литовской Республики Роландас Крищюнас.

Отмечается, что кроме согласования графика работы над подготовкой, стороны также определили ключевые пункты соглашения. 

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, уже подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: Британия, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия.

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