Украина и Литва обсудили соглашение по безопасности, определили ключевые пункты

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, уже подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: Британия, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия.