Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Відповідно до угоди:

Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку;

Латвія бере 10-річні зобов’язання щодо підтримки нашої країни в кіберзахисті, розмінуванні й безпілотних технологіях. Також сприятиме нашому вступу до Європейського союзу (ЄС) й НАТО.

"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - додав президент.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Зокрема на днях Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки.