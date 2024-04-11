Україна та Латвія підписали двосторонню угоду з безпеки

Президент Володимир Зеленський разом з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом підписали двосторонню безпекову угоду між нашими країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Відповідно до угоди:
"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", - додав президент.
На Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Зокрема передбачається гарантія допомоги нашій країні у разі повторної агресії з боку Російської Федерації.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
Зокрема на днях Україна й Португалія також домовились про початок переговорів щодо підписання двосторонньої угоди з безпеки.
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