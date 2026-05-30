ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна та Канада спільно почнуть виробляти дрони для ЗСУ

02:40 30.05.2026 Сб
2 хв
Чому виробництво буде корисним для обох країн?
aimg Едуард Ткач
Україна та Канада спільно почнуть виробляти дрони для ЗСУ Фото: підприємство називатиметься Airlogix-Sentinel (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва безпілотників для української армії. Підприємство буде створене на території Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України.

Читайте також: Канада озвучила план підтримки України зараз та після війни: чого чекати

У міністерстві розповіли, що домовленість підписали представники Міноборони обох країн. В рамках угоди буде створене нове підприємство, а виготовлені дрони будуть спрямовані саме Силам оборони України.

"В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади. Він пришвидшить постачання українським захисникам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.

Водночас цей проєкт вигідний не лише для України, але й для Канади. Суть в тому, що реалізація передбачає розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій, а також доступ до "ефективних рішень сучасної війни".

"Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони", - резюмували у міністерстві.

Співпраця України та Канади

Нагадаємо, що 24 серпня 2025 року Україна та Канада офіційно запустили план дій щодо реалізації угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Цей план охоплює військову підготовку, розвиток оборонних можливостей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, а також боротьбу з тероризмом і гібридними загрозами.

Того ж дня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала, що до кінця року Україна планує прийняти індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду про георозвідку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Канада Збройні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Як готуються удари по Україні та чи можна "осліпити" РФ: пояснення експерта
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем