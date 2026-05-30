Україна та Канада спільно почнуть виробляти дрони для ЗСУ
Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва безпілотників для української армії. Підприємство буде створене на території Канади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України.
У міністерстві розповіли, що домовленість підписали представники Міноборони обох країн. В рамках угоди буде створене нове підприємство, а виготовлені дрони будуть спрямовані саме Силам оборони України.
"В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цей проєкт буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади. Він пришвидшить постачання українським захисникам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.
Водночас цей проєкт вигідний не лише для України, але й для Канади. Суть в тому, що реалізація передбачає розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій, а також доступ до "ефективних рішень сучасної війни".
"Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони", - резюмували у міністерстві.
Співпраця України та Канади
Нагадаємо, що 24 серпня 2025 року Україна та Канада офіційно запустили план дій щодо реалізації угоди про співпрацю у сфері безпеки.
Цей план охоплює військову підготовку, розвиток оборонних можливостей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, а також боротьбу з тероризмом і гібридними загрозами.
Того ж дня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала, що до кінця року Україна планує прийняти індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду про георозвідку.