Україна та Канада домовляються про нову угоду з георозвідки: Свириденко розкрила плани

Україна, Неділя 24 серпня 2025 20:47
UA EN RU
Україна та Канада домовляються про нову угоду з георозвідки: Свириденко розкрила плани Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

До кінця року Україна планує ухвалити індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду з георозвідки. Ці кроки стануть сигналом для приватного сектору та відкриють шлях для великих інвестицій у критичні галузі економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву премʼєр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко висловила вдячність прем'єр-міністру Канади Марку Карні за підтримку України й символічний візит у День Незалежності.

"Наш пріоритет - збереження макрофінансової стабільності. Для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби", - наголосила вона.

Прем'єр відзначила, що справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати.

"Україна відкрита до капіталу: пріоритетом є залучення ПІІ та розвиток критичних ланцюгів постачання. Україні потрібні 1–2 знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору, зокрема у сфері LNG, газової інфраструктури чи розробки нових родовищ", - додала Свириденко.

Як наголосила прем'єр, до кінця року уряд планує ухвалити індустріальну стратегію й підписати восени з Канадою угоду про георозвідку.

Водночас Свириденко повідомила, що під час зустрічі з Карні закликала Канаду поширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Франція та Польща, а також розглянути G2G-угоду для підтримки компаній, що інвестуватимуть у відбудову.

А також запросила взяти участь в Ukraine Mine Action Conference у Токіо та Rebuild Ukraine, де можна було б оголосити про спільні проєкти.

Окремо було обговорено й питання підтримки ветеранів.

"Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоров’я та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах", - повідомила вона.

Свириденко не забула порушити й питання щодо санкційного тиску на Росію.

"Санкції вже коштували Росії понад 160 млрд доларів. Але цього замало - агресор продовжує виробляти ракети та дрони. Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими", - пояснила прем'єр.

Візит Карні до України

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до Києва. Під час візиту він підтвердив наміри посилити підтримку України.

У межах перебування в столиці Карні провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та членами уряду. А також повідомив про новий пакет підтримк від його країни.

РБК-Україна повідомляло, що новий пакет допомоги від Канади передбачає не лише засоби ППО та дрони, а й інші елементи підтримки.

Крім того, в офісі президента зазначили, що Україна та Канада офіційно розпочали реалізацію плану дій щодо угоди про безпекову співпрацю, який охоплює кілька напрямів взаємодії. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

