ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и Канада совместно начнут производить дроны для ВСУ

02:40 30.05.2026 Сб
2 мин
Почему производство будет полезным для обеих стран?
aimg Эдуард Ткач
Украина и Канада совместно начнут производить дроны для ВСУ Фото: предприятие будет называться Airlogix-Sentinel (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства беспилотников для украинской армии. Предприятие будет создано на территории Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Читайте также: Канада озвучила план поддержки Украины сейчас и после войны: чего ждать

В министерстве рассказали, что договоренность подписали представители Минобороны обеих стран. В рамках соглашения будет создано новое предприятие, а изготовленные дроны будут направлены именно Силам обороны Украины.

"В его рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот проект будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады. Он ускорит поставки украинским защитникам оборудования для проведения разведки и планирования операций.

В то же время этот проект выгоден не только для Украины, но и для Канады. Суть в том, что реализация предусматривает расширение канадских производственных мощностей в сфере критических технологий, а также доступ к "эффективным решениям современной войны".

"Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны", - резюмировали в министерстве.

Сотрудничество Украины и Канады

Напомним, что 24 августа 2025 года Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Этот план охватывает военную подготовку, развитие оборонных возможностей, обмен разведывательной информацией, кибербезопасность, а также борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что до конца года Украина планирует принять индустриальную стратегию и подписать с Канадой соглашение о георазведке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Канада Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем