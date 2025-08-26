Україна та Британія домовилися про співпрацю у виробництві дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з військовим керівництвом Великої Британії. Однією з тем обговорення стала співпраця у виробництві безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України в Telegram.
"Провів важливу зустріч з Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном", - повідомив Шмигаль.
За його словами, Велика Британія продовжує надавати Україні вагому підтримку під час повномасштабної війни та готова розвивати співпрацю у сфері оборони.
Сторони зосередилися на нагальних потребах українських Сил оборони, зокрема на нарощуванні виробництва основних типів безпілотників у партнерстві з британською промисловістю. Також було обговорено промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine.
Окрему увагу приділили міжнародним зусиллям зі створення ефективних гарантій безпеки та роботі "коаліції охочих", яка спрямована на досягнення тривалого і справедливого миру.
Також сторони обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке заплановано в Лондоні у вересні.
Шмигаль подякував Великій Британії за лідерство та непохитну підтримку України у протидії російській агресії.
Як відомо, після початку повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже застосовуються на фронті.
За даними міністра оборони Дениса Шмигаля, обсяги виробництва зброї зросли у 35 разів, і держава планує й надалі нарощувати цей показник.
Особливу увагу Україна приділяє розвитку безпілотної авіації. У липні було підписано меморандум з американською компанією Swift Beat про розширення виробництва дронів, призначених для знищення ракет.
Також досягнуто домовленостей із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних безпілотників. Паралельно тривають переговори зі США щодо масштабної угоди на 50 мільярдів доларів для розвитку виробництва дронів.
За словами президента Володимира Зеленського, проєкт цієї угоди вже передано американській стороні, і програма може запрацювати після завершення війни.
Вчора міністр оборони провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, де однією з ключових тем обговорення стала саме ця велика угода щодо дронів.