Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в производстве дронов

Фото: Украина и Британия договорились о сотрудничестве в производстве дронов (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ірина Глухова

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с военным руководством Великобритании. Одной из тем обсуждения стало сотрудничество в производстве беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram.

"Провел важную встречу с Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Великобритания продолжает оказывать Украине весомую поддержку во время полномасштабной войны и готова развивать сотрудничество в сфере обороны.

Стороны сосредоточились на насущных потребностях украинских Сил обороны, в частности на наращивании производства основных типов беспилотников в партнерстве с британской промышленностью. Также обсуждалась промышленная кооперация в рамках инициативы Build with Ukraine.

Отдельное внимание уделили международным усилиям по созданию эффективных гарантий безопасности и работе "коалиции желающих", которая направлена на достижение длительного и справедливого мира.

Также стороны обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано в Лондоне в сентябре.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

 

Производство дронов

Как известно, после начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже применяются на фронте.

По данным министра обороны Дениса Шмыгаля, объемы производства оружия выросли в 35 раз, и государство планирует и в дальнейшем наращивать этот показатель.

Особое внимание Украина уделяет развитию беспилотной авиации. В июле был подписан меморандум с американской компанией Swift Beat о расширении производства дронов, предназначенных для уничтожения ракет.

Также достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников. Параллельно продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 миллиардов долларов для развития производства дронов.

По словам президента Владимира Зеленского, проект этого соглашения уже передан американской стороне, и программа может заработать после завершения войны.

Вчера министр обороны провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, где одной из ключевых тем обсуждения стала именно эта большая сделка по дронам.

Денис ШмыгальДрони