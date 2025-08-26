Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в производстве дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с военным руководством Великобритании. Одной из тем обсуждения стало сотрудничество в производстве беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram.
"Провел важную встречу с Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, Великобритания продолжает оказывать Украине весомую поддержку во время полномасштабной войны и готова развивать сотрудничество в сфере обороны.
Стороны сосредоточились на насущных потребностях украинских Сил обороны, в частности на наращивании производства основных типов беспилотников в партнерстве с британской промышленностью. Также обсуждалась промышленная кооперация в рамках инициативы Build with Ukraine.
Отдельное внимание уделили международным усилиям по созданию эффективных гарантий безопасности и работе "коалиции желающих", которая направлена на достижение длительного и справедливого мира.
Также стороны обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано в Лондоне в сентябре.
Шмыгаль поблагодарил Великобританию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.
Как известно, после начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже применяются на фронте.
По данным министра обороны Дениса Шмыгаля, объемы производства оружия выросли в 35 раз, и государство планирует и в дальнейшем наращивать этот показатель.
Особое внимание Украина уделяет развитию беспилотной авиации. В июле был подписан меморандум с американской компанией Swift Beat о расширении производства дронов, предназначенных для уничтожения ракет.
Также достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников. Параллельно продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 миллиардов долларов для развития производства дронов.
По словам президента Владимира Зеленского, проект этого соглашения уже передан американской стороне, и программа может заработать после завершения войны.
Вчера министр обороны провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, где одной из ключевых тем обсуждения стала именно эта большая сделка по дронам.