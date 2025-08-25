Підготовка угоди щодо дронів і доповідь Буданова: Шмигаль зустрівся з Келлогом
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Однією з тем обговорень стала велика угода щодо дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України в Telegram.
Під час зустрічі начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов доповіли американській делегації про плани ворога і ситуацію на фронті.
"Разом із партнерами маємо посилювати тиск на агресора, щоб примусити його до справедливого, тривалого та сталого миру", - наголосив Шмигаль.
Також міністр поінформував Келлога про оборонні пріоритети України. Йдеться про нарощування виробництва боєприпасів і дронів, щоб зупинити російське просування.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено надійним гарантіям безпеки, які зроблять нову агресію проти України неможливою. Роботу над такими гарантіями Україна продовжує разом із партнерами.
"Обговорили також підготовку до підписання президентами України та США угоди про виробництво та продаж безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні було передано відповідні документи", - додав Шмигаль.
Угода щодо дронів
Нагадаємо, у липні прем'єр України Юлія Свириденко заявляла, що Україна готується підписати зі США велику угоду щодо дронів. Очікується, що в рамках такої угоди США закуплять велику партію українських безпілотників.
При цьому кілька днів тому президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна вже передала США проєкт угоди. Він передбачає виробництво дронів на 50 млрд доларів.
За словами глави держави, програма може запрацювати після завершення війни Росії проти України.