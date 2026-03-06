Україна про "Дружбу": Чому ми маємо ремонтувати трубу, якщо Орбан заблокував 90 млрд

За словами джерела, окрім ситуації з "Дружбою", угорський прем'єр Віктор Орбан тисне на ЄС через європейську оборонну програму на 300 млн євро.

"Орбан давно хоче від Брюсселя гроші по оборонній програмі ЄС, Брюссель не хоче давати, тому Орбан блокує 90 млрд Україні. Історія з нафтопроводом "Дружба" розгортається паралельно. А ЄС тисне на нас, щоб ми розблокували російську нафту, нібито першопричина в цьому", - сказав співрозмовник у владі.

Як додало джерело, в ЄС вважають, що Україна має відремонтувати та захищати нафтопровід, який зруйнувала Росія, та постачати ним в Європу російську нафту.

"Ми питаємо: а ви даєте гарантію, що тоді Орбан розблокує 90 млрд? Вони щось нерозбірливе відповідають. Ми знову питаємо: так а в чому проблема?! Вони кажуть: ви повинні розблокувати "Дружбу"... Але ж Орбан і до того блокував 90 млрд", - наголосив співрозмовник.

Тому, як зазначило джерело РБК-Україна, без зняття вето на 90 мільярдів Україна не вважає себе зобов'язаною качати російську нафту.

"Якщо ми будемо без 90 мільярдів, то чому ми маємо ремонтувати розбитий росіянами нафтопровід і транспортувати російську нафту, наче нічого не сталось? І якщо увесь ЄС не може обійти блок від одного політика, який грає собі на кишеню, то це багато говорить про спроможності ЄС", - резюмувало воно.

Україна не хоче відновлювати "Дружбу"

Наприкінці січня росіяни ударили по нафтопроводу "Дружба" у Львівській області. Інфраструктура нафтопроводу була серйозно пошкоджена, тому його робота зупинилася. Як наслідок - зупинилося транзитне постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину.

Угорський та словацький уряди відкидають заяви України про пошкодження нафтопроводу та вимагають, щоб їх допустили на об'єкт для перевірки. Керівництво ЄС, за даними Financial Times, також захотіло відвідати об'єкт, але отримало відмову.

Після цього Брюссель фактично підтримав Угорщину та Словаччину, заявивши, що Україна "сама собі забила гол" зупинивши нафтопровід.

Як розповів на пресконференції 5 березня президент України Володимир Зеленський, Київ не хоче відновлювати роботу "Дружби", але цього дійсно вимагає ЄС. За його словами, Брюссель неофіційно заявив, що кредит на 90 млрд євро, які потрібні українській армії, буде заблоковано, поки "Дружба" знову не запрацює.