Нафта фактично кипіла: Шмигаль розкрив стан "Дружби" після удари РФ

Після влучання російського дрона у нафтопровід "Дружба" велика частина внутрішнього обладнання була пошкоджена через горіння нафти.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив на брифінгу для журналістів після завершення засідання РНБО.

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна щодо пошкоджень нафтопроводу, міністр розповів, що температурний режим пошкодив велику частину внутрішнього обладнання й датчиків.

"Цього не видно ззовні, але це великий обсяг роботи. Зараз "Нафтогаз" завершує дефектацію", - зазначив Шмигаль.

За його словами, після завершення дефектації буде підбито кошторис, який потрібен для ремонту, а також час та засоби для проведення ремонту і можливості "далі фізично управляти цим нафтопроводом".

В труби качали палаючу нафту

Шмигаль заявив, що безпілотник окупантів влучив в один з найбільших резервуарів, в якому на той момент було 25 тисяч кубічних метрів нафти.

"Частину цієї нафти вже в момент, коли вона горіла, качали в труби, аби уникнути великої техногенної та екологічної катастрофи. Нафта фактично була в киплячому стані", - розповів він.

Проблеми з "Дружбою"

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга нещодавно заявив про те, що Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба". Потім транзит нафти до Словаччини та Угорщини припинився.