Украина о "Дружбе": Почему мы должны ремонтировать трубу, если Орбан заблокировал 90 млрд

По словам источника, кроме ситуации с "Дружбой", венгерский премьер Виктор Орбан давит на ЕС из-за европейской оборонной программы на 300 млн евро.

"Орбан давно хочет от Брюсселя деньги по оборонной программе ЕС, Брюссель не хочет давать, поэтому Орбан блокирует 90 млрд Украине. История с нефтепроводом "Дружба" разворачивается параллельно. А ЕС давит на нас, чтобы мы разблокировали российскую нефть, якобы первопричина в этом", - сказал собеседник во власти.

Как добавил источник, в ЕС считают, что Украина должна отремонтировать и защищать нефтепровод, который разрушила Россия, и поставлять по нему в Европу российскую нефть.

"Мы спрашиваем: а вы даете гарантию, что тогда Орбан разблокирует 90 млрд? Они что-то неразборчивое отвечают. Мы опять спрашиваем: так а в чем проблема?! Они говорят: вы должны разблокировать "Дружбу"... Но ведь Орбан и до того блокировал 90 млрд", - подчеркнул собеседник.

Поэтому, как отметил источник РБК-Украина, без снятия вето на 90 миллиардов Украина не считает себя обязанной качать российскую нефть.

"Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, как будто ничего не произошло? И если весь ЕС не может обойти блок от одного политика, который играет себе на карман, то это многое говорит о способностях ЕС", - резюмировал он.

Украина не хочет восстанавливать "Дружбу"

В конце января россияне ударили по нефтепроводу "Дружба" во Львовской области. Инфраструктура нефтепровода была серьезно повреждена, поэтому его работа остановилась. Как следствие - остановились транзитные поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Венгерское и словацкое правительства отвергают заявления Украины о повреждении нефтепровода и требуют, чтобы их допустили на объект для проверки. Руководство ЕС, по данным Financial Times, также захотело посетить объект, но получило отказ.

После этого Брюссель фактически поддержал Венгрию и Словакию, заявив, что Украина "сама себе забила гол" остановив нефтепровод.

Как рассказал на пресс-конференции 5 марта президент Украины Владимир Зеленский, Киев не хочет возобновлять работу "Дружбы", но этого действительно требует ЕС. По его словам, Брюссель неофициально заявил, что кредит на 90 млрд евро, которые нужны украинской армии, будет заблокирован, пока "Дружба" снова не заработает.