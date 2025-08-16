Україна – Швейцарія у відборі баскетбольного ЧС: склад "синьо-жовтих" та посилання на безкоштовну трансляцію

Ситуація у групі D

У першій очній зустрічі українці поступилися швейцарцям у виїзному матчі з рахунком 64:66. Надалі підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу над Словаччиною – 80:71.

Швейцарія ж обмінялася звитягами зі словаками (двічі з різницею +13) та підходить до гри з двома перемогами в трьох поєдинках.

Турнірна таблиця:

Швейцарія – 5 очок (3 матчі) Словаччина – 4 (3) Україна – 3 (2)

Згідно з регламентом пре-кваліфікації ЧС-2027, до наступного етапу виходять дві найкращі збірні групи.

Переможець квартету потрапить у групу А першого раунду кваліфікації, де зустрінеться з Іспанією, Грузією та ще однією командою з тріо: Данія, Норвегія, Хорватія.

Збірна, що посяде друге місце, отримає путівку до групи С, де на неї чекають Сербія, Туреччина та Боснія і Герцеговина.

Склад збірної України

В порівнянні з минулою грою проти Словаччини у складі "синьо-жовтих" відбулася одна заміна: замість Володимира Конєва місце у складі отримав Ростислав Новицький, який приєднався до національної команди, пропустивши попередні два матчі через проблеми з документами.

Заявка України на матч проти Швейцарії

Захисники:

Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")

Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)

Іссуф Санон ("Шльонск", Польща)

Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)

Форварди:

В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)

Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)

Олександр Липовий ("Колоссос", Греція)

Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)

Центрові:

В'ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)

Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія)

Де дивитися матч

Поєдинок Україна – Швейцарія розпочнеться 16 серпня о 17:00 за Києвом.

Пряму трансляцію матчу можна переглянути на платформі Київстар ТВ.

Також безкоштовно матч транслюватимуть на YouTube-каналі FIBA Basketball.