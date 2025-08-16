Україна – Швейцарія у відборі баскетбольного ЧС: склад "синьо-жовтих" та посилання на безкоштовну трансляцію

Збірна України з баскетболу 16 серпня зіграє важливий матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. У номінально домашньому поєдинку в латвійській Ризі "синьо-жовті" протистоятимуть команді Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію баскетболу.
У першій очній зустрічі українці поступилися швейцарцям у виїзному матчі з рахунком 64:66. Надалі підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу над Словаччиною – 80:71.
Швейцарія ж обмінялася звитягами зі словаками (двічі з різницею +13) та підходить до гри з двома перемогами в трьох поєдинках.
Турнірна таблиця:
Згідно з регламентом пре-кваліфікації ЧС-2027, до наступного етапу виходять дві найкращі збірні групи.
Переможець квартету потрапить у групу А першого раунду кваліфікації, де зустрінеться з Іспанією, Грузією та ще однією командою з тріо: Данія, Норвегія, Хорватія.
Збірна, що посяде друге місце, отримає путівку до групи С, де на неї чекають Сербія, Туреччина та Боснія і Герцеговина.
В порівнянні з минулою грою проти Словаччини у складі "синьо-жовтих" відбулася одна заміна: замість Володимира Конєва місце у складі отримав Ростислав Новицький, який приєднався до національної команди, пропустивши попередні два матчі через проблеми з документами.
Заявка України на матч проти Швейцарії
Захисники:
Форварди:
Центрові:
Поєдинок Україна – Швейцарія розпочнеться 16 серпня о 17:00 за Києвом.
Пряму трансляцію матчу можна переглянути на платформі Київстар ТВ.
Також безкоштовно матч транслюватимуть на YouTube-каналі FIBA Basketball.
