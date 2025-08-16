UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Україна – Швейцарія у відборі баскетбольного ЧС: склад "синьо-жовтих" та посилання на безкоштовну трансляцію

Фото: У першій грі "синьо-жовті" поступилися швейцарцям (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з баскетболу 16 серпня зіграє важливий матч пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. У номінально домашньому поєдинку в латвійській Ризі "синьо-жовті" протистоятимуть команді Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну Федерацію баскетболу.

Ситуація у групі D

У першій очній зустрічі українці поступилися швейцарцям у виїзному матчі з рахунком 64:66. Надалі підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу над Словаччиною – 80:71.

Швейцарія ж обмінялася звитягами зі словаками (двічі з різницею +13) та підходить до гри з двома перемогами в трьох поєдинках.

Турнірна таблиця:

  1. Швейцарія – 5 очок (3 матчі)
  2. Словаччина – 4 (3)
  3. Україна – 3 (2)

Згідно з регламентом пре-кваліфікації ЧС-2027, до наступного етапу виходять дві найкращі збірні групи.

Переможець квартету потрапить у групу А першого раунду кваліфікації, де зустрінеться з Іспанією, Грузією та ще однією командою з тріо: Данія, Норвегія, Хорватія.

Збірна, що посяде друге місце, отримає путівку до групи С, де на неї чекають Сербія, Туреччина та Боснія і Герцеговина.

Склад збірної України

В порівнянні з минулою грою проти Словаччини у складі "синьо-жовтих" відбулася одна заміна: замість Володимира Конєва місце у складі отримав Ростислав Новицький, який приєднався до національної команди, пропустивши попередні два матчі через проблеми з документами.

Заявка України на матч проти Швейцарії

Захисники:

  • Михайло Бублик ("Київ-Баскет")
  • Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")
  • Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
  • Іссуф Санон ("Шльонск", Польща)
  • Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)

Форварди:

  • В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)
  • Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)
  • Олександр Липовий ("Колоссос", Греція)
  • Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)

Центрові:

  • В'ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)
  • Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія)

Де дивитися матч

Поєдинок Україна – Швейцарія розпочнеться 16 серпня о 17:00 за Києвом.

Пряму трансляцію матчу можна переглянути на платформі Київстар ТВ.

Також безкоштовно матч транслюватимуть на YouTube-каналі FIBA Basketball.

Раніше повідомили, що український центровий Скапінцев покинув НБА та перейшов до європейського клубу.

Також читайте, чому гравець НБА Святослав Михайлюк відмовився від виступів за збірну України.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаскетболЧемпіонат світуЗбірна України