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Поразка на старті: України поступилася Швейцарії у старті кваліфікації на ЧС-2027

Середа 06 серпня 2025 22:14
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Поразка на старті: України поступилася Швейцарії у старті кваліфікації на ЧС-2027 Збірна України з баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України з баскетболу драматично поступилася Швейцарії у першому матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про результат матчу повідомляє РБК-Україна.

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Матч відбувся 6 серпня у швейцарському місті Фрібур на арені "Site Sportif Saint-Leonard".

Українці упродовж поєдинку кілька разів виходили вперед, але втримати перевагу не вдалося.

Вирішальним став кидок Селіма Фофана менш ніж за секунду до фінального свистка - 66:64. Остання спроба української команди зрівняти рахунок завершилася хибним кидком В'ячеслава Боброва.

Отож, у поєдинку, який до останньої секунди тримав у напрузі, перемогу вирвали господарі - 66:64.

Нагадаємо, попередній цикл наша національна команда завершила невдало, втративши шанси виступити на Євробаскеті-2025. Тому новий цикл боротьби "синьо-жовті" починають вже майже з найнижчого рівня європейської кваліфікації.

Склад команди та ключові моменти

У старті на паркет вийшли Тиртишник, Ткаченко, Бобров, Кравцов і Ковляр.
Особливо активними були Ковляр і Ткаченко, які підтримували результативність у критичні моменти зустрічі.

Гра видалась дуже рівною - жодній зі сторін не вдавалося відірватися у рахунку.

Наступна гра - вже за три дні

У другому турі українці зустрінуться зі збірною Словаччини. Матч відбудеться 9 серпня о 17:00 за київським часом.

Цей поєдинок стане першим для нашої команди в статусі номінального господаря - однак домашні матчі у цьому циклі "синьо-жовті" проводитимуть у Ризі (Латвія).

Нагадаємо, що група "А" складається лише з трьох збірних: України, Швейцарії та Словаччини.

Дві кращі команди вийдуть до наступного раунду відбору, а останнє місце опуститься до нижчого дивізіону континентального рівня.

Де дивитися матчі збірної України

Усі поєдинки кваліфікації можна переглядати безкоштовно у прямому ефірі на платформі "Київстар ТВ", яка є офіційним транслятором матчів національної команди. Також трансляція доступна на YouTube-каналі FIBA.

Календар наступних матчів збірної України у групі "А" кваліфікації ЧС-2027:

  • 9 серпня, 17:00: Україна - Словаччина
  • 16 серпня, 17:00: Україна - Швейцарія
  • 20 серпня, 19:00: Словаччина - Україна

Раніше ми писали про те, чому гравець НБА відмовився від виступів за збірну України.

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