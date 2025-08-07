Українець Скапінцев покинув НБА і перейшов у клуб Єврокубка: усі подробиці

Український центровий Дмитро Скапінцев продовжить кар’єру в ізраїльському "Хапоелі" з Єрусалима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу в соцмережі Х (Twitter) .

Деталі переходу

27-річний український гравець уклав угоду з "Хапоелем" строком на один рік з опцією продовження ще на сезон. Інформація про фінансові умови контракту не розголошується.

Головний тренер ізраїльського клубу Йонатан Алон позитивно оцінив підписання Скапінцева.

"Він додасть нам жорсткості, боротьби за підбирання і грамотної гри під кільцем. Це гравець із великим потенціалом і помітною присутністю у трисекундній зоні", - зазначає наставник.

Досвід у США

У листопаді 2022 року Дмитро Скапінцев перебрався до США, де дебютував у Лізі розвитку в складі "Вестчестер Нікс".

У грудні 2023-го зіграв два матчі в НБА за "Нью-Йорк Нікс", після чого був відрахований.

У жовтні 2024 року підписав контракт 10-го додатку з "Бостон Селтікс", однак не закріпився в основі.

Перед трансфером до Ізраїлю Скапінцев брав участь у Літній лізі НБА-2025 за "Портленд", а також захищав кольори фарм-клубу "Трейл Блейзерс" – команди "Ріп Сіті Ремікс", що виступає у G-лізі.

У складі "Ріп Сіті Ремікс" він провів другу половину сезону 2024/25, демонструючи найкращі індивідуальні статистичні показники за кар’єру у США.

У середньому за гру Скапінцев проводив на паркеті 26,6 хвилини, здобував 10,1 очка, робив 8,2 підбирання та віддавав 2,8 результативної передачі.

Через клубні зобов’язання Дмитро, як і інші українські легіонери зі США, пропустив виклик до національної збірної України на матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027.

Дмитро Скапінцев (фото: instagram.com/d.skapintsev)

Новий виклик в Ізраїлі

"Хапоель" з Єрусалима у сезоні 2024/25 виступав у Прем’єр-лізі Ізраїлю, де посів дев’яту сходинку у груповому етапі.

Втім, у турнірі за виживання команда показала найкращий результат, здобувши 11 перемог.

У новому сезоні "Хапоель" виступатиме в Єврокубку, що стане важливим етапом і для самого Скапінцева, який отримав шанс закріпитися на європейській арені після американського етапу кар’єри.

Кар’єра в Європі та виступи за збірну

Професійну кар’єру він розпочав у 2015 році в "Черкаських Мавпах", де пройшов шлях від молодіжної системи до основного складу.

Згодом захищав кольори "Київ-Баскета", а у сезоні 2021/22 провів 10 матчів за литовський клуб "Пьєно Жвайґждес".

У національній збірній України Скапінцев дебютував у 2020 році. Брав участь у відборі до чемпіонату Європи, а також виступав на чемпіонаті світу-2023.