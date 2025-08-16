Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав "сине-желтых" и ссылка на бесплатную трансляцию

Сборная Украины по баскетболу 16 августа сыграет важный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027. В номинально домашнем поединке в латвийской Риге "сине-желтые" будут противостоять команде Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию баскетбола.
В первой очной встрече украинцы уступили швейцарцам в выездном матче со счетом 64:66. В дальнейшем подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу над Словакией - 80:71.
Швейцария же обменялась победами со словаками (дважды с разницей +13) и подходит к игре с двумя победами в трех поединках.
Турнирная таблица:
Согласно регламенту пре-квалификации ЧМ-2027, в следующий этап выходят две лучшие сборные группы.
Победитель квартета попадет в группу А первого раунда квалификации, где встретится с Испанией, Грузией и еще одной командой из трио: Дания, Норвегия, Хорватия.
Сборная, которая займет второе место, получит путевку в группу С, где ее ждут Сербия, Турция и Босния и Герцеговина.
По сравнению с прошлой игрой против Словакии в составе "сине-желтых" произошла одна замена: вместо Владимира Конева место в составе получил Ростислав Новицкий, который присоединился к национальной команде, пропустив предыдущие два матча из-за проблем с документами.
Заявка Украины на матч против Швейцарии
Защитники:
Форварды:
Центровые:
Поединок Украина - Швейцария начнется 16 августа в 17:00 по Киеву.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.
Также бесплатно матч будут транслировать на YouTube-канале FIBA Basketball.
