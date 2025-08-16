RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина - Швейцария в отборе баскетбольного ЧМ: состав "сине-желтых" и ссылка на бесплатную трансляцию

Фото: В первой игре "сине-желтые" уступили швейцарцам (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по баскетболу 16 августа сыграет важный матч пре-квалификации чемпионата мира-2027. В номинально домашнем поединке в латвийской Риге "сине-желтые" будут противостоять команде Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию баскетбола.

Ситуация в группе D

В первой очной встрече украинцы уступили швейцарцам в выездном матче со счетом 64:66. В дальнейшем подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу над Словакией - 80:71.

Швейцария же обменялась победами со словаками (дважды с разницей +13) и подходит к игре с двумя победами в трех поединках.

Турнирная таблица:

  1. Швейцария - 5 очков (3 матча)
  2. Словакия - 4 (3)
  3. Украина - 3 (2)

Согласно регламенту пре-квалификации ЧМ-2027, в следующий этап выходят две лучшие сборные группы.

Победитель квартета попадет в группу А первого раунда квалификации, где встретится с Испанией, Грузией и еще одной командой из трио: Дания, Норвегия, Хорватия.

Сборная, которая займет второе место, получит путевку в группу С, где ее ждут Сербия, Турция и Босния и Герцеговина.

Состав сборной Украины

По сравнению с прошлой игрой против Словакии в составе "сине-желтых" произошла одна замена: вместо Владимира Конева место в составе получил Ростислав Новицкий, который присоединился к национальной команде, пропустив предыдущие два матча из-за проблем с документами.

Заявка Украины на матч против Швейцарии

Защитники:

  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
  • Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Иссуф Санон ("Шленск", Польша)
  • Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)

Форварды:

  • Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
  • Александр Липовый ("Колоссос", Греция)
  • Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)

Центровые:

  • Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
  • Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)

Где смотреть матч

Поединок Украина - Швейцария начнется 16 августа в 17:00 по Киеву.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на платформе Киевстар ТВ.

Также бесплатно матч будут транслировать на YouTube-канале FIBA Basketball.

 

Ранее сообщили, что украинский центровой Скапинцев покинул НБА и перешел в европейский клуб.

Также читайте, почему игрок НБА Святослав Михайлюк отказался от выступлений за сборную Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаскетболЧемпионат мираСборная Украины