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Гравець НБА Михайлюк розповів, чому відмовився від виступів за збірну України

Понеділок 04 серпня 2025 11:48
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Гравець НБА Михайлюк розповів, чому відмовився від виступів за збірну України Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрій Костенко

Жоден з українських баскетболістів, що виступають за океаном не зіграє за національну команду в прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Зокрема, Святослав Михайлюк з клубу НБА "Юта Джаз".

Про ситуацію у збірній України напередодні важливого старту – розповідає РБК-Україна.

Що сказав Михайлюк

Зірковий баскетболіст, який готується до свого восьмого сезону в найсильнішій лізі світу, так поснив своє рішення.

"На даний момент в мене травма стопи. Проходжу лікування. За станом здоров'я не можу допомогти збірній, як би я цього не хотів. Тому на ці ігри не маю змоги допомагати команді", - заявив Михайлюк у коментарі Base of Ukrainian sports.

Хто ще не зіграє за національну команду

У попередній заявці збірної України на поєдинки прекваліфікації було п'ять баскетболістів, які грають у Північній Америці.

Окрім Михайлюка, це Максим Шульга ("Бостон Селтікс", НБА), Олексій Лень (останній клуб НБА – "Лос-Анджелес Лейкерс", зараз без контракту), Дмитро Скапінцев ("Ріп Сіті Ремікс", G-ліга) та Владислав Семерич ("Індіан Хіллс", студентська ліга NCAA).

Жоден з них не відгукнувся на пропозицію зіграти під прапором України.

Гравець НБА Михайлюк розповів, чому відмовився від виступів за збірну України

Айнарс Багатскіс (фото: ФБУ)

Коментар Айнарса Багатскіса

Наставник збірної України, латвійський фахівець Айнарс Багатскіс дуже емоційно відреагував на відмову легіонерів.

"Великі баскетбольні імена Дончич, Порзінгіс, Йокич - вони їдуть у збірні й пишаються захищати кольори національної команди. У нас такого немає, нам цього не вистачає. Хочу процитувати тренера збірної Латвії, який сказав цікаву фразу декілька днів тому: "Грати за національну збірну, має бути як ходити в церкву - треба знімати капелюха, коли заходиш, та бути вдячним за все, що ти маєш", - цитує Багатскіса офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тренер також подякував баскетболістам, які зараз перебувають у складі "синьо-жовтих", підкресливши, що вони, незважаючи ні на що, б'ються за свою країну на баскетбольному майданчику.

Хто залишився в обоймі

Окрім виконавців з-за океану, у найближчих матчах збірній не допоможе також розігрувач Віталій Зотов з литовської "Йонави" – у нього травма. Таким чином, тренерський штаб розраховує на таких гравців.

Склад збірної України:

Захисники:

  • Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
  • Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія)
  • Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)
  • Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Форварди:

  • Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
  • Володимир Конєв ("Дніпро")
  • Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)
  • Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)
  • Олександр Липовий ("Колоссос, Греція)
  • Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)

Центрові:

  • Максим Кличко ("Монако", Франція)
  • Данііл Сипало ("Дніпро")
  • Ростислав Новицький ("Валмієра", Латвія)
  • В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)
  • Артем Пустовий ("Сартрія Муда", Індонезія)

Гравець НБА Михайлюк розповів, чому відмовився від виступів за збірну України

Контрольний матч Україна - Нідерланди (фото: ФБУ)

Контрольні матчі та офіційний старт

В рамках підготовки до офіційних поєдинків збірна України провела три контрольні матчі.

У латвійській Ризі "синьо-жовті" двічі перемогли Нідерланди (90:86 та 85:81). А потім у Хорватії поступились місцевій збірній – 71:82.

У прекваліфікаціїї ЧС підопічні Багатскіса стартують 6 серпня грою проти Швейцарії.

Розклад матчів збірної України у прекваліфікаці ЧС-2027:

  • 6 серпня, 20:00. Швейцарія – Україна
  • 9 серпня, 17:00. Україна – Словаччина
  • 16 серпня, 17:00. Україна – Швейцарія
  • 20 серпня, 19:00. Словаччина – Україна

Номінально домашні поєдинки збірна України гратиме в Ризі.

Дві найкращі команди вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

Раніше розповіли про деталі контракту Максима Шульги з "Бостон Селтікс" у НБА.

Також читайте, скільки заробить за наступний сезон Святослав Михайлюк в "Юті Джаз".

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