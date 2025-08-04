Гравець НБА Михайлюк розповів, чому відмовився від виступів за збірну України
Жоден з українських баскетболістів, що виступають за океаном не зіграє за національну команду в прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Зокрема, Святослав Михайлюк з клубу НБА "Юта Джаз".
Про ситуацію у збірній України напередодні важливого старту – розповідає РБК-Україна.
Що сказав Михайлюк
Зірковий баскетболіст, який готується до свого восьмого сезону в найсильнішій лізі світу, так поснив своє рішення.
"На даний момент в мене травма стопи. Проходжу лікування. За станом здоров'я не можу допомогти збірній, як би я цього не хотів. Тому на ці ігри не маю змоги допомагати команді", - заявив Михайлюк у коментарі Base of Ukrainian sports.
Хто ще не зіграє за національну команду
У попередній заявці збірної України на поєдинки прекваліфікації було п'ять баскетболістів, які грають у Північній Америці.
Окрім Михайлюка, це Максим Шульга ("Бостон Селтікс", НБА), Олексій Лень (останній клуб НБА – "Лос-Анджелес Лейкерс", зараз без контракту), Дмитро Скапінцев ("Ріп Сіті Ремікс", G-ліга) та Владислав Семерич ("Індіан Хіллс", студентська ліга NCAA).
Жоден з них не відгукнувся на пропозицію зіграти під прапором України.
Айнарс Багатскіс (фото: ФБУ)
Коментар Айнарса Багатскіса
Наставник збірної України, латвійський фахівець Айнарс Багатскіс дуже емоційно відреагував на відмову легіонерів.
"Великі баскетбольні імена Дончич, Порзінгіс, Йокич - вони їдуть у збірні й пишаються захищати кольори національної команди. У нас такого немає, нам цього не вистачає. Хочу процитувати тренера збірної Латвії, який сказав цікаву фразу декілька днів тому: "Грати за національну збірну, має бути як ходити в церкву - треба знімати капелюха, коли заходиш, та бути вдячним за все, що ти маєш", - цитує Багатскіса офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Тренер також подякував баскетболістам, які зараз перебувають у складі "синьо-жовтих", підкресливши, що вони, незважаючи ні на що, б'ються за свою країну на баскетбольному майданчику.
Хто залишився в обоймі
Окрім виконавців з-за океану, у найближчих матчах збірній не допоможе також розігрувач Віталій Зотов з литовської "Йонави" – у нього травма. Таким чином, тренерський штаб розраховує на таких гравців.
Склад збірної України:
Захисники:
- Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
- Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія)
- Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)
- Михайло Бублик ("Київ-Баскет")
Форварди:
- Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
- Володимир Конєв ("Дніпро")
- Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)
- Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)
- Олександр Липовий ("Колоссос, Греція)
- Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
- В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)
Центрові:
- Максим Кличко ("Монако", Франція)
- Данііл Сипало ("Дніпро")
- Ростислав Новицький ("Валмієра", Латвія)
- В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)
- Артем Пустовий ("Сартрія Муда", Індонезія)
Контрольний матч Україна - Нідерланди (фото: ФБУ)
Контрольні матчі та офіційний старт
В рамках підготовки до офіційних поєдинків збірна України провела три контрольні матчі.
У латвійській Ризі "синьо-жовті" двічі перемогли Нідерланди (90:86 та 85:81). А потім у Хорватії поступились місцевій збірній – 71:82.
У прекваліфікаціїї ЧС підопічні Багатскіса стартують 6 серпня грою проти Швейцарії.
Розклад матчів збірної України у прекваліфікаці ЧС-2027:
- 6 серпня, 20:00. Швейцарія – Україна
- 9 серпня, 17:00. Україна – Словаччина
- 16 серпня, 17:00. Україна – Швейцарія
- 20 серпня, 19:00. Словаччина – Україна
Номінально домашні поєдинки збірна України гратиме в Ризі.
Дві найкращі команди вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.
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