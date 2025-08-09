Збірна України здобула важливу перемогу над Словаччиною в прекваліфікації ЧС-2027

Збірна України з баскетболу здобула першу перемогу у другому раунді прекваліфікації чемпіонату світу-2027, обігравши Словаччину з рахунком 80:71.

Хід матчу Україна - Словаччина

Зі старту зустрічі словацька команда захопила лідерство, досягнувши переваги в 12 очок уже в першій чверті. Проте до кінця першої десятихвилинки українці скоротили відставання і зрівняли рахунок - 24:24.

У другій чверті українська збірна знову поступалася, але змогла вирівняти гру та вперше вийшла вперед, завершивши цей відрізок з перевагою у сім очок - 45:38.

У третій десятихвилинці українці тимчасово втратили перевагу до одного очка, однак згодом знову відірвалися від суперника й закінчили чверть із перевагою у 10 пунктів - 62:52.

У заключній чверті словачани виграли за очками 19:18, але цього виявилося недостатньо, щоб переломити хід гри - 80:71 на користь України.

Ключові гравці

Найкращим бомбардиром зустрічі став український захисник Іссуф Санон, який набрав 23 очки.

За ним іде форвард В’ячеслав Бобров із 18 очками, а також захисник Олександр Ковляр - 14 балів.

Єдина зміна в заявці команди - повернення Андрія Войналовича, який замінив Данила Сипала. Саме його досвід допоміг збірній у непростій зустрічі зі словаками.

Турнірне становище та перспективи

Перемога дозволила Україні піднятися на друге місце в групі A з трьома очками, маючи позитивну різницю очок +7.

Лідером групи наразі залишається Швейцарія з трьома очками та різницею -11. Словаччина посідає третю позицію з двома очками та різницею +4.

До основної стадії кваліфікації виходять дві найкращі команди групи. Наступним суперником України стане чинний лідер групи - збірна Швейцарії.

Розклад наступних матчів України у групі А прекваліфікації ЧС-2027: