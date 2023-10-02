Україна розробляє механізм стягнення зернових репарацій з РФ

"Українські аграрії втратили мільярди доларів через військову агресію РФ. Відтак, планується розробити механізм зернових репарацій комітетом Верховної Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами, щоб надалі українські аграрії отримали компенсації", - сказав Соломчук.

Наразі Фонд Говарда Баффета у партнерстві з некомерційною американською організацією Project Expedite Justice (PEJ) допомагає зібрати та задокументувати докази крадіжки критичної частки продовольчих запасів України.

Конфіскація російських активів

Зауважимо, раніше українська влада вже заявляла, що хоче витратити отримані конфісковані закордонні активи РФ, зокрема на реабілітацію українських ветеранів.

Тим часом США вже готуються вперше передати Україні конфісковані активи РФ на суму понад 5 млн доларів.

До цього активно лунали заяви про те, що конфісковані активи РФ нададуть Україні для відновлення. Президент Володимир Зеленський під час свого нещодавнього закордонного турне заявив, що необхідно використати кошти для компенсації збитків, завданих війною та терором.

Також в Україні планують створити спеціальний оборонний фонд. Він фінансуватиметься з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Детальніше про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ - в матеріалі РБК-Україна.