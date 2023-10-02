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Украина разрабатывает механизм взыскания зерновых репараций с РФ

Фото: Украина разрабатывает механизм взыскания зерновых репараций с РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет Верховной Рады совместно с Минагрополитики и международными партнерами разрабатывает механизм взыскания зерновых репараций с России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от фракции "Слуга Народа", члена Комитета ВР по аграрной и земельной политике Дмитрия Соломчука.

"Украинские аграрии потеряли миллиарды долларов из-за военной агрессии РФ. Следовательно, планируется разработать механизм зерновых репараций комитетом Верховной Рады совместно с Минагрополитики и международными партнерами, чтобы в дальнейшем украинские аграрии получили компенсации", - сказал Соломчук.

В настоящее время Фонд Говарда Баффета в партнерстве с некоммерческой американской организацией Project Expedite Justice (PEJ) помогает собрать и задокументировать доказательства кражи критической доли продовольственных запасов Украины.

Конфискация российских активов

Заметим, ранее украинские власти уже заявляли, что хотят потратить полученные конфискованные зарубежные активы РФ, в том числе на реабилитацию украинских ветеранов.

Тем временем США уже готовятся впервые передать Украине конфискованные активы РФ на сумму более 5 млн долларов.

До этого активно звучали заявления о том, что конфискованные активы РФ предоставят Украине для восстановления. Президент Владимир Зеленский во время своего недавнего зарубежного турне заявил, что необходимо использовать средства для компенсации ущерба, нанесенного войной и террором.

Также в Украине планируют создать специальный оборонный фонд. Он будет финансироваться из дивидендов от государственных оборонных активов и от продажи конфискованных активов РФ.

Детальнее о том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ - в материале РБК-Украина.

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