Україна радилася з Ізраїлем щодо відкриття аеропортів і перельотів, - посол Ізраїлю

Україна вивчала досвід Ізраїлю

За словами дипломата, українська сторона зверталася до Ізраїлю за рекомендаціями щодо організації авіаперельотів в умовах війни.

"Ми цим досвідом ділилися в Україні. Приїздили делегації, це не секрет. Був тут голова управління цивільної авіації Ізраїлю. Ми надали свої рекомендації", - зазначив Бродський.

Він уточнив, що такі консультації відбувалися понад два-три роки тому, коли Україна лише зважувала можливість часткового відкриття авіасполучення.

Як працює авіасполучення в Ізраїлі

Попри те, що в Ізраїлі рейси не припиняли повністю навіть під час війни, вони виконуються з обмеженнями.

Зокрема:

кількість рейсів значно зменшена

частина міжнародних авіакомпаній скасувала польоти

маршрути літаків змінюються з урахуванням безпеки

"Ізраїльські компанії літають, але виконують обмежену кількість рейсів", - пояснив посол.

Чому авіакомпанії не зупиняють польоти повністю

Як пояснив редактор профільного видання avianews.com Олександр Мироненко, навіть за умов війни країни намагаються зберігати мінімальну кількість рейсів.

Це потрібно для:

підтримки інфраструктури

збереження сертифікатів екіпажів

швидкого відновлення повноцінної роботи після війни

Фактично, така модель нагадує ситуацію під час пандемії COVID-19, коли польоти не зупиняли повністю, але суттєво скорочували.

Чи можливе відновлення польотів в Україні

За словами Бродського, досвід Ізраїлю показує: навіть у воєнних умовах авіасполучення можливе - але лише за жорстких вимог безпеки як у повітрі, так і на землі.

Водночас ключовими факторами залишаються:

рівень безпеки

страхування польотів

готовність авіакомпаній працювати в ризикованих умовах

Тому наразі питання відновлення авіаперельотів в Україні залишається складним і залежить передусім від безпекової ситуації.