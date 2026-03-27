Україна радилася з Ізраїлем щодо відкриття аеропортів і перельотів, - посол Ізраїлю

Україна кілька років тому розглядала можливість відновлення авіасполучення під час війни та консультувалася з Ізраїлем. Однак навіть там польоти здійснюються з суттєвими обмеженнями.
Про це РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, йдеться у матеріалі "Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни".
За словами дипломата, українська сторона зверталася до Ізраїлю за рекомендаціями щодо організації авіаперельотів в умовах війни.
"Ми цим досвідом ділилися в Україні. Приїздили делегації, це не секрет. Був тут голова управління цивільної авіації Ізраїлю. Ми надали свої рекомендації", - зазначив Бродський.
Він уточнив, що такі консультації відбувалися понад два-три роки тому, коли Україна лише зважувала можливість часткового відкриття авіасполучення.
Попри те, що в Ізраїлі рейси не припиняли повністю навіть під час війни, вони виконуються з обмеженнями.
"Ізраїльські компанії літають, але виконують обмежену кількість рейсів", - пояснив посол.
Як пояснив редактор профільного видання avianews.com Олександр Мироненко, навіть за умов війни країни намагаються зберігати мінімальну кількість рейсів.
Фактично, така модель нагадує ситуацію під час пандемії COVID-19, коли польоти не зупиняли повністю, але суттєво скорочували.
За словами Бродського, досвід Ізраїлю показує: навіть у воєнних умовах авіасполучення можливе - але лише за жорстких вимог безпеки як у повітрі, так і на землі.
Тому наразі питання відновлення авіаперельотів в Україні залишається складним і залежить передусім від безпекової ситуації.
