Украина советовалась с Израилем по поводу открытия аэропортов и перелетов, - посол Израиля

Украина несколько лет назад рассматривала возможность восстановления авиасообщения во время войны и консультировалась с Израилем. Однако даже там полеты осуществляются с существенными ограничениями.
Об этом РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, говорится в материале "Аэропорты на старте? Что сдерживает возобновление перелетов в Украину во время войны".
По словам дипломата, украинская сторона обращалась в Израиль за рекомендациями по организации авиаперелетов в условиях войны.
"Мы этим опытом делились в Украине. Приезжали делегации, это не секрет. Был здесь глава управления гражданской авиации Израиля. Мы предоставили свои рекомендации", - отметил Бродский.
Он уточнил, что такие консультации проходили более двух-трех лет назад, когда Украина только взвешивала возможность частичного открытия авиасообщения.
Несмотря на то, что в Израиле рейсы не прекращали полностью даже во время войны, они выполняются с ограничениями.
В частности:
"Израильские компании летают, но выполняют ограниченное количество рейсов", - пояснил посол.
Как пояснил редактор профильного издания avianews.com Александр Мироненко, даже в условиях войны страны стараются сохранять минимальное количество рейсов.
Это нужно для:
Фактически, такая модель напоминает ситуацию во время пандемии COVID-19, когда полеты не останавливали полностью, но существенно сокращали.
По словам Бродского, опыт Израиля показывает: даже в военных условиях авиасообщение возможно - но только при жестких требованиях безопасности как в воздухе, так и на земле.
В то же время ключевыми факторами остаются:
Поэтому сейчас вопрос возобновления авиаперелетов в Украине остается сложным и зависит прежде всего от ситуации с безопасностью.
