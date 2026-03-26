Wizz Air повертається в Україну? Авіакомпанія пояснила заяву про пошук пілотів

Авіакомпанія Wizz Air поширила повідомлення про підготовку до відновлення рейсів в Україну - та одразу викликала хвилю запитань. Виявилося, що мова йшла зовсім не про те.

Як повідомляє РБК-Україна , компанія надала відповідь на запит видання.

Що за кампанія і звідки плутанина

Wizz Air опублікував оголошення, у якому запрошував долучитися до заходів у чотирьох містах:

Берлін - 16 квітня

Прага - 17 квітня

Краків - 22 квітня

Варшава - 23 квітня

У тексті значилося, що компанія "із радістю готується до відновлення польотів в Україні". Багато хто сприйняв це як анонс реальних рейсів.

Фото: оголошення Wizz Air у соцмережах (скриншот)

Що насправді мали на увазі

Wizz Air уточнив: кампанія стосувалася виключно набору персоналу.

"Єдиною метою цієї кампанії було просування кар'єрних можливостей у Wizz Air для громадян України", - йдеться у коментарі компанії.

Враження про скоре відновлення польотів, за словами авіаперевізника, не планувалося створювати.

"Ми прагнемо стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України, щойно це дозволять обставини, і запропонувати численні можливості для подорожей як українцям, так й іноземцям," - сказали у відповіді.

Водночас наразі, з огляду на тривалу війну та закритий повітряний простір, компанія не може відновити польоти в Україні.

Wizz Air визнав, що формулювання кампанії виявилося невдалим.