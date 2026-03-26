Wizz Air повертається в Україну? Авіакомпанія пояснила заяву про пошук пілотів

13:27 26.03.2026 Чт
У компанії дали відповідь, чи полетить Wizz Air з України найближчим часом
aimg Олена Чупровська aimg Катерина Гончарова
Фото: Відновлення польотів в Україні: Wizz Air зробив офіційну заяву (facebook.com/wizzair3)

Авіакомпанія Wizz Air поширила повідомлення про підготовку до відновлення рейсів в Україну - та одразу викликала хвилю запитань. Виявилося, що мова йшла зовсім не про те.

Як повідомляє РБК-Україна, компанія надала відповідь на запит видання.

Читайте також: "Не мають права на валізу": Wizz Air розкритикувала скасування оплати за ручну поклажу

Що за кампанія і звідки плутанина

Wizz Air опублікував оголошення, у якому запрошував долучитися до заходів у чотирьох містах:

  • Берлін - 16 квітня
  • Прага - 17 квітня
  • Краків - 22 квітня
  • Варшава - 23 квітня

У тексті значилося, що компанія "із радістю готується до відновлення польотів в Україні". Багато хто сприйняв це як анонс реальних рейсів.

Фото: оголошення Wizz Air у соцмережах (скриншот)

Що насправді мали на увазі

Wizz Air уточнив: кампанія стосувалася виключно набору персоналу.

"Єдиною метою цієї кампанії було просування кар'єрних можливостей у Wizz Air для громадян України", - йдеться у коментарі компанії.

Враження про скоре відновлення польотів, за словами авіаперевізника, не планувалося створювати.

"Ми прагнемо стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України, щойно це дозволять обставини, і запропонувати численні можливості для подорожей як українцям, так й іноземцям," - сказали у відповіді.

Водночас наразі, з огляду на тривалу війну та закритий повітряний простір, компанія не може відновити польоти в Україні.

Wizz Air визнав, що формулювання кампанії виявилося невдалим.

Нагадаємо, нещодавно в Україні створили робочу групу з аеропортів. Фахівці мають напрацювати план з поетапного відновлення летовищ.

Також ми писали, що Wizz Air відкриє 11 нових маршрутів з Польщі. Популярний угорський лоукостер повертається в Польщу після тривалої перерви.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна