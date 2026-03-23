Авіарейси в ОАЕ здійснюються попри загрозу ракет, - WSJ

01:34 23.03.2026 Пн
2 хв
Під час конфлікту на Близькому Сході було здійснено тисячі польотів Арабськими Еміратами
Маловічко Юлія
Попри масовані ракетні та дронові атаки в ОАЕ, авіакомпанії не зупиняють польоти, хоча інциденти біля аеропортів лише підсилюють страхи нових катастроф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

На тлі ескалації війни на Близькому Сході комерційна авіація продовжує працювати навіть під загрозою ракетних ударів і атак дронів.

Зокрема, один із показових інцидентів стався поблизу Дубаю: іранський дрон влучив у паливний резервуар неподалік міжнародного аеропорту. Вибух стався буквально через кілька хвилин після зльоту пасажирського літака, тоді як кілька бортів були змушені змінити курс або перейти в режим очікування. Однак вже за кілька годин аеропорт відновив роботу.

Попри такі ризики, авіакомпанії з ОАЕ - зокрема Emirates, Etihad, Flydubai та Air Arabia - продовжують виконувати більшість рейсів. Загалом у розпал конфлікту було здійснено тисячі польотів.

Водночас частина міжнародних перевізників призупинила рейси до регіону через загрозу безпеці. Експерти та пілоти попереджають: польоти в зоні бойових дій можуть мати катастрофічні наслідки, нагадуючи про випадки збиття пасажирських літаків у минулому.

Наприклад, взяти навіть катастрофу 2020 року з літаком МАУ, коли судно прямувало до Києва. Тоді поблизу Тегерана іранські військові збили цей пасажирський літак.

Якщо брати наслідки війни в Ірані для повітряних суден, станом на зараз щонайменше кілька літаків зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій. При цьому щодалі екіпажі занепокоєні через відсутність чітких міжнародних правил польотів у зонах конфлікту.

Влада ОАЕ намагається мінімізувати ризики - запроваджуються спеціальні повітряні коридори та додаткові заходи безпеки, включно із супроводом військової авіації. Однак навіть ці кроки не гарантують повного захисту в умовах постійних ракетних атак.

На цьому тлі авіагалузь опинилася між економічною необхідністю продовжувати роботу та зростаючою загрозою для пасажирів і екіпажів.

Як відомо, ряд країн Перської затоки, зокрема ОАЕ, опинились втягнутими у кофлікт на Близькому Сході. Іран почав здійснювати атаки ніби-то лише на американські об'єкти в цих країнах, однак відомі і удари по цивільним точкам.

Також незодавно Іран атакував дронами найбільший нафтовий порт ОАЕ - Фуджейру. Також влучання фіксували поблизу міжнародного аеропорту Дубая.

Ще РБК-Україна писало, чи дійсно дефіцит продуктів торкнувся Друбаю, про що писали ряд ЗМІ, а влада в Еміратах запевняла, що запасів вистачить на кілька місяців.

