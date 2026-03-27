Україна радилася з Ізраїлем щодо відкриття аеропортів і перельотів, - посол Ізраїлю

11:09 27.03.2026 Пт
3 хв
Як працює авіасполучення в Ізраїлі в умовах обстрілів?
aimg Тетяна Веремєєва aimg Катерина Гончарова
Україна радилася з Ізраїлем щодо відкриття аеропортів і перельотів, - посол Ізраїлю Фото: Літаки в аеропорту "Бориспіль" до початку повномасштабної війни в Україні (Getty Images)

Україна кілька років тому розглядала можливість відновлення авіасполучення під час війни та консультувалася з Ізраїлем. Однак навіть там польоти здійснюються з суттєвими обмеженнями.

Про це РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, йдеться у матеріалі "Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни".

Читайте також: Робота вже йде. У Мінрозвитку назвали умову, за якої в Україні запустять авіарейси

Україна вивчала досвід Ізраїлю

За словами дипломата, українська сторона зверталася до Ізраїлю за рекомендаціями щодо організації авіаперельотів в умовах війни.

"Ми цим досвідом ділилися в Україні. Приїздили делегації, це не секрет. Був тут голова управління цивільної авіації Ізраїлю. Ми надали свої рекомендації", - зазначив Бродський.

Він уточнив, що такі консультації відбувалися понад два-три роки тому, коли Україна лише зважувала можливість часткового відкриття авіасполучення.

Як працює авіасполучення в Ізраїлі

Попри те, що в Ізраїлі рейси не припиняли повністю навіть під час війни, вони виконуються з обмеженнями.

Зокрема:

  • кількість рейсів значно зменшена
  • частина міжнародних авіакомпаній скасувала польоти
  • маршрути літаків змінюються з урахуванням безпеки

"Ізраїльські компанії літають, але виконують обмежену кількість рейсів", - пояснив посол.

Чому авіакомпанії не зупиняють польоти повністю

Як пояснив редактор профільного видання avianews.com Олександр Мироненко, навіть за умов війни країни намагаються зберігати мінімальну кількість рейсів.

Це потрібно для:

  • підтримки інфраструктури
  • збереження сертифікатів екіпажів
  • швидкого відновлення повноцінної роботи після війни

Фактично, така модель нагадує ситуацію під час пандемії COVID-19, коли польоти не зупиняли повністю, але суттєво скорочували.

Чи можливе відновлення польотів в Україні

За словами Бродського, досвід Ізраїлю показує: навіть у воєнних умовах авіасполучення можливе - але лише за жорстких вимог безпеки як у повітрі, так і на землі.

Водночас ключовими факторами залишаються:

  • рівень безпеки
  • страхування польотів
  • готовність авіакомпаній працювати в ризикованих умовах

Тому наразі питання відновлення авіаперельотів в Україні залишається складним і залежить передусім від безпекової ситуації.

Раніше РБК-Україна писало, що Wizz Air випадково ввела в оману щодо нібито відновлення рейсів в Україну. Насправді компанія лише проводила рекрутингову кампанію для українців за кордоном, а польоти поки не відновлюють через війну і закритий повітряний простір.

Також ми розповідали, що авіакомпанії продовжують виконувати рейси в Об'єднані Арабські Емірати попри ракетні та дронові атаки поблизу аеропортів. Інциденти підсилюють ризики та страхи нових катастроф, але галузь змушена балансувати між безпекою і необхідністю не зупиняти польоти в умовах війни на Близькому Сході.

Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
