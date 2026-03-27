Украина советовалась с Израилем по поводу открытия аэропортов и перелетов, - посол Израиля

Украина несколько лет назад рассматривала возможность восстановления авиасообщения во время войны и консультировалась с Израилем. Однако даже там полеты осуществляются с существенными ограничениями.

Об этом РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, говорится в материале "Аэропорты на старте? Что сдерживает возобновление перелетов в Украину во время войны" .

Украина изучала опыт Израиля

По словам дипломата, украинская сторона обращалась в Израиль за рекомендациями по организации авиаперелетов в условиях войны.

"Мы этим опытом делились в Украине. Приезжали делегации, это не секрет. Был здесь глава управления гражданской авиации Израиля. Мы предоставили свои рекомендации", - отметил Бродский.

Он уточнил, что такие консультации проходили более двух-трех лет назад, когда Украина только взвешивала возможность частичного открытия авиасообщения.

Как работает авиасообщение в Израиле

Несмотря на то, что в Израиле рейсы не прекращали полностью даже во время войны, они выполняются с ограничениями.

В частности:

количество рейсов значительно уменьшено

часть международных авиакомпаний отменила полеты

маршруты самолетов меняются с учетом безопасности

"Израильские компании летают, но выполняют ограниченное количество рейсов", - пояснил посол.

Почему авиакомпании не останавливают полеты полностью

Как пояснил редактор профильного издания avianews.com Александр Мироненко, даже в условиях войны страны стараются сохранять минимальное количество рейсов.

Это нужно для:

поддержания инфраструктуры

сохранения сертификатов экипажей

быстрого восстановления полноценной работы после войны

Фактически, такая модель напоминает ситуацию во время пандемии COVID-19, когда полеты не останавливали полностью, но существенно сокращали.

Возможно ли возобновление полетов в Украине

По словам Бродского, опыт Израиля показывает: даже в военных условиях авиасообщение возможно - но только при жестких требованиях безопасности как в воздухе, так и на земле.

В то же время ключевыми факторами остаются:

уровень безопасности

страхование полетов

готовность авиакомпаний работать в рискованных условиях

Поэтому сейчас вопрос возобновления авиаперелетов в Украине остается сложным и зависит прежде всего от ситуации с безопасностью.