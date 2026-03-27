Украина советовалась с Израилем по поводу открытия аэропортов и перелетов, - посол Израиля

11:09 27.03.2026 Пт
3 мин
Как работает авиасообщение в Израиле в условиях обстрелов?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Самолеты в аэропорту "Борисполь" до начала полномасштабной войны в Украине (Getty Images)

Украина несколько лет назад рассматривала возможность восстановления авиасообщения во время войны и консультировалась с Израилем. Однако даже там полеты осуществляются с существенными ограничениями.

Об этом РБК-Украина рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, говорится в материале "Аэропорты на старте? Что сдерживает возобновление перелетов в Украину во время войны".

Читайте также: Работа уже идет. В Минразвития назвали условие, при котором в Украине запустят авиарейсы

Украина изучала опыт Израиля

По словам дипломата, украинская сторона обращалась в Израиль за рекомендациями по организации авиаперелетов в условиях войны.

"Мы этим опытом делились в Украине. Приезжали делегации, это не секрет. Был здесь глава управления гражданской авиации Израиля. Мы предоставили свои рекомендации", - отметил Бродский.

Он уточнил, что такие консультации проходили более двух-трех лет назад, когда Украина только взвешивала возможность частичного открытия авиасообщения.

Как работает авиасообщение в Израиле

Несмотря на то, что в Израиле рейсы не прекращали полностью даже во время войны, они выполняются с ограничениями.

В частности:

  • количество рейсов значительно уменьшено
  • часть международных авиакомпаний отменила полеты
  • маршруты самолетов меняются с учетом безопасности

"Израильские компании летают, но выполняют ограниченное количество рейсов", - пояснил посол.

Почему авиакомпании не останавливают полеты полностью

Как пояснил редактор профильного издания avianews.com Александр Мироненко, даже в условиях войны страны стараются сохранять минимальное количество рейсов.

Это нужно для:

  • поддержания инфраструктуры
  • сохранения сертификатов экипажей
  • быстрого восстановления полноценной работы после войны

Фактически, такая модель напоминает ситуацию во время пандемии COVID-19, когда полеты не останавливали полностью, но существенно сокращали.

Возможно ли возобновление полетов в Украине

По словам Бродского, опыт Израиля показывает: даже в военных условиях авиасообщение возможно - но только при жестких требованиях безопасности как в воздухе, так и на земле.

В то же время ключевыми факторами остаются:

  • уровень безопасности
  • страхование полетов
  • готовность авиакомпаний работать в рискованных условиях

Поэтому сейчас вопрос возобновления авиаперелетов в Украине остается сложным и зависит прежде всего от ситуации с безопасностью.

Ранее РБК-Украина писало, что Wizz Air случайно ввела в заблуждение относительно якобы возобновления рейсов в Украину. На самом деле компания лишь проводила рекрутинговую кампанию для украинцев за рубежом, а полеты пока не возобновляют из-за войны и закрытого воздушного пространства.

Также мы рассказывали, что авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на ракетные и дроновые атаки вблизи аэропортов. Инциденты усиливают риски и страхи новых катастроф, но отрасль вынуждена балансировать между безопасностью и необходимостью не останавливать полеты в условиях войны на Ближнем Востоке.

Нефтеналивные порты в РФ "Усть Луга" и "Приморск" поражены повторно: кадры с места ЧП
Нефтеналивные порты в РФ "Усть Луга" и "Приморск" поражены повторно: кадры с места ЧП
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны