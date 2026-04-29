Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

Україна просить Ізраїль про правову допомогу щодо судна із краденим зерном, - джерела

12:04 29.04.2026 Ср
2 хв
Запит від адвокатів вже спрямовано до Генпрокуратури країни
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Ілюстративне фото: до судна прибуло друге судно із краденим зерном (Getty Images)

Україна звернулася за правовою допомогою до Ізраїлю щодо судна Panormitis з краденим зерном.

Запит про правову допомогу відправили з нотою на місцевий МЗС і Мінюст. Українські адвокати вже передали запит безпосередньо в Генпрокуратуру Ізраїлю.

Цьому передувало прибуття минулого тижня до порту Хайфи першого судна з партією зерна, незаконно вивезеного росіянами з окупованих територій України. Незважаючи на офіційні застереження Києва, ізраїльська сторона дозволила розвантаження судна.

Вже цього тижня в Ізраїлі зафіксували друге судно з краденим українським зерном, що змусило Україну вкотре звернутися до влади країни з вимогою заблокувати нелегальну продукцію.

Через ці інциденти МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського для надання пояснень. Йому вручили ноту протесту.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що звинувачення самі по собі не є доказами і українська сторона не надала відповідних підтверджень.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на тлі дій Ізраїлю українська сторона розпочала підготовку нового санкційного пакета.

Крім того, ЗМІ повідомили, що Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних і юридичних осіб, які могли бути причетні до незаконної торгівлі викраденою українською агропродукцією.

За словами речника українського МЗС Георгія Тихого, Росія постачає крадене збіжжя не лише до Ізраїлю, а й до країн Африки та інших регіонів.

Більше по темі:
УкраїнаІзраїль