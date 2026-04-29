Украина просит Израиль о правовой помощи по судну с краденым зерном, - источники

Украина обратилась за правовой помощью к Израилю относительно судна Panormitis с краденым зерном.
Об этом РБК-Украина сообщили источники.
Запрос о правовой помощи отправили с нотой на местный МИД и Минюст. Украинские адвокаты уже передали запрос непосредственно в Генпрокуратуру Израиля.
Этому предшествовало прибытие на прошлой неделе в порт Хайфы первого судна с партией зерна, незаконно вывезенного россиянами с оккупированных территорий Украины. Несмотря на официальные предостережения Киева, израильская сторона разрешила разгрузку судна.
Уже на этой неделе в Израиле зафиксировали второе судно с ворованным украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.
Из-за этих инцидентов МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского для дачи объяснений. Ему вручили ноту протеста.
В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения сами по себе не являются доказательствами и украинская сторона не предоставила соответствующих подтверждений.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на фоне действий Израиля украинская сторона начала подготовку нового санкционного пакета.
Кроме того, СМИ сообщили, что Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к незаконной торговле похищенной украинской агропродукцией.
По словам представителя украинского МИД Георгия Тихого, Россия поставляет краденое зерно не только в Израиль, но и в страны Африки и другие регионы.