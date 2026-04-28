ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян, які допомогли РФ продати крадене українське зерно

Євросоюз може ввести санкції проти осіб, яких підозрюють у сприянню перевезенню в порт Хайфи (Ізраїль) краденого РФ українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

ЄС заявив, що засуджує "всі дії, що допомагають фінансувати незаконні військові зусилля Росії та обходити санкції" після того, як у неділю до Хайфської затоки прибуло ще одне судно, підозрюване у перевезенні зерна, викраденого з окупованої території України.

Тому Європейський Союз розглядає санкції проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції, накладені на неї. Окірм цього, ЄС вимагає від Ізраїлю інформації щодо української пшениці, викраденої Росією та імпортованої до Ізраїлю.

Речник ЄС у закордонних справах Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС "взяв до уваги повідомлення про те, що російському судну тіньового флоту, яке перевозило викрадене українське зерно, дозволили розвантажитися в порту Хайфи в Ізраїлі, і це незважаючи на попередні контакти України з ізраїльською владою з цього питання".

"Ми засуджуємо всі дії, які допомагають фінансувати незаконні військові зусилля Росії та обходити санкції ЄС, і залишаємося готовими боротися з такими діями, вносячи до списку осіб та організацій у третіх країнах, якщо це необхідно", – додав Ануні.

Речник також заявив, що разом з Україною Європейський Союз запитує додаткову інформацію від ізраїльської влади з цього питання.