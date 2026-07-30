Україна продовжує бити по Криму, список пріоритетних цілей оновили, - Зеленський

Українські бійці продовдують операція мідстрайків по російських загарбниках на окупованих територіях, зокрема в Криму. Оновлено список першочергових цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленсьокого.
Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генштабу Ігоря Скибюка, глави Міноборони Євгенія Хмари та заступника глави ОП Павла Паліси.
Обговорили ситуацію на фронті та виконання плану далекобійних санкцій проти Росії за війну.
"Триває наша операція мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в нашому Криму. Оновили список першочергових пріоритетів мідстрайків", - повідомив президент.
Глава держави також доручив Драпатому посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону.
За словами Зеленського, команди Міністерства оборони та Офісупрезидента працюватимуть із партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО.
Нагадаємо, українські дрони FP-1 вночі 30 липня уразили логістичний хаб Wildberries у російській Пензі.
Також дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю.
29 і 30 липня українські військові завдали удару по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.
Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік і виробляє пальне, авіагас та іншу продукцію, що використовується для потреб російського ВПК і армії.
Також Сили оборони уразили полігон "Приморський Посад" на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Окрім того, українські безпілотники уразили російську базу катерів, танкери у Чорному та Азовському морях, п'ять елементів ворожої ППО і не тільки.