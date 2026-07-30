Україна продовжує бити по Криму, список пріоритетних цілей оновили, - Зеленський

Нові удари по ворогу

Нагадаємо, українські дрони FP-1 вночі 30 липня уразили логістичний хаб Wildberries у російській Пензі.

Також дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю.

29 і 30 липня українські військові завдали удару по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Зафіксовано влучання та пожежу на території підприємства.

Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який переробляє близько 13 млн тонн нафти на рік і виробляє пальне, авіагас та іншу продукцію, що використовується для потреб російського ВПК і армії.

Також Сили оборони уразили полігон "Приморський Посад" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Окрім того, українські безпілотники уразили російську базу катерів, танкери у Чорному та Азовському морях, п'ять елементів ворожої ППО і не тільки.